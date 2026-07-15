Elsa Aguirre, ¿quiénes son las últimas divas del Cine de Oro?

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 15 (EL UNIVERSAL).- Con la muerte de Elsa Aguirre, el grupo de las llamadas "divas del cine mexicano" se reduce una vez más.

Últimas divas del cine mexicano y su legado

La actriz, fallecida este miércoles a los 95 años, perteneció a una generación de mujeres que dejó huella en la pantalla grande y cuyos nombres se convirtieron en sinónimo de talento, elegancia, belleza y poder femenino.

Durante las décadas de los 40 y 50, el cine nacional vivió uno de sus momentos más importantes. Liderado por figuras como Pedro Infante o Jorge Negrete; mujeres como María Félix, Dolores del Río, Katy Jurado, Silvia Pinal, Marga López y la propia Aguirre, no solo protagonizaron grandes cintas, sino que eran referente de éxito para los estudios.

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El término "diva" quedó asociado a un grupo reducido de actrices que lograron trascender la fama. Aparecían en revistas, sus estilos eran imitados y sus carreras despertaban el mismo interés que sus vidas personales.

Carrera y vida de Elsa Aguirre

Elsa Aguirre ocupó un lugar especial dentro de esa generación. Su belleza y carisma la convirtieron en uno de los rostros más reconocidos de la pantalla gracias a películas como "La mujer que yo amé", "Algo flota sobre el agua" y "Cuidado con el amor".

Esta mañana esa estrella se apagó. Aguirre murió en Cuernavaca, Morelos, donde residía desde hace ya varios años, en compañía de sus seres queridos.

Sin embargo, todavía permanecen algunas figuras que mantienen vivo al selecto grupo; María Victoria es una de ellas. La actriz y cantante construyó una carrera que combinó la pantalla con la música, y aunque se mantiene lejos del ojo público, permanece como una de las representantes más reconocidas de esa generación.

También forman parte Irma Dorantes, recordada por su trayectoria cinematográfica y por haber sido una de las actrices más cercanas a Pedro Infante; Rosita Arenas, quien desarrolló una carrera importante durante la transición entre el Cine de Oro y las siguientes décadas; así como Elsa Cárdenas y Luz María Aguilar.

La partida de Elsa vuelve a poner la mirada sobre aquellas mujeres que se apropiaron del cine mexicano. Sus películas permanecen como testimonio de una época, pero sus nombres siguen vivos como parte de la historia del espectáculo nacional.