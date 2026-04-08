En medio de sus problemas legales, Aleks Syntek reaparece en redes
Syntek destacó su trayectoria de más de 30 años y afirmó que su enfoque está en la música y su gira actual.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- En medio de la polémica por los problemas legales que enfrenta,Aleks Syntekreapareció en redes sociales con un mensaje dirigido a sus seguidores.
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En las últimas semanas, el cantante ha estado envuelto en el escándalo luego de que se revelara que su excorista, la cantante chilena Valeria Cox, había iniciado una demanda en su contra por despido injustificado, además de una supuesta querella por presunto acoso sexual.
Aunque Syntek había decidido guardar silencio, a través de su cuenta de Instagram publicó un extenso comunicado, pero no para responder a las acusaciones, sino para dejar claro que su enfoque sigue estando en la música y en su público.
En el texto, que ya suma más de 2 mil me gusta, el también compositor destacó su trayectoria de más de tres décadas y explicó que para él, la música es mucho más que un trabajo:
"La música ha sido el eje de mi vida. No solo como una profesión, sino como una forma de conectar, de expresar y de acompañar a quienes han encontrado en mis canciones un reflejo de sus propias historias", escribió.
Asimismo, aseguró que ahora su energía está centrada en su gira y su carrera, destacando el vínculo que ha construido con distintas generaciones.
"Quiero dejar claro que mi compromiso con la música sigue intacto. Continuaré en la escena, haciendo lo que más disfruto... ¡Hay Syntek para mucho tiempo!", añadió.
El intérprete de temas como "Sexo, pudor y lágrimas" y "Tú necesitas" terminó su mensaje agradeciendo a los fans, los medios y todas las personas que lo han apoyado durante tantos años, sin hacer mención a sus conflictos legales.
Pero esta no es la primera vez que Aleks se ve involucrado en la controversia, en 2018 fue señalado por presunto acoso por un joven británico; además sus declaraciones en contra del reggaetón también se han hecho virales.
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