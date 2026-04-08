En medio de sus problemas legales, Aleks Syntek reaparece en redes

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- En medio de la polémica por los problemas legales que enfrenta,

en redes sociales con un mensaje dirigido a sus seguidores.

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En las últimas semanas, el cantante ha estado envuelto en el escándalo luego de que se revelara que su excorista, la cantante chilena Valeria Cox, había iniciado unaen su contra por despido injustificado, además de una supuesta querella por presuntoAunquehabía decidido guardar, a través de su cuenta de Instagram publicó un extenso comunicado, pero no para responder a las acusaciones, sino para dejar claro que su enfoque sigue estando en lay en su público.En el texto, que ya suma más de 2 mil me gusta, el también compositor destacó sudey explicó que para él, laes mucho más que un trabajo:"Laha sido el eje de mi vida. No solo como una profesión, sino como una forma de, dey de acompañar a quienes han encontrado en mis canciones un reflejo de sus propias historias", escribió.Asimismo, aseguró que ahora suestá centrada en suy su, destacando el vínculo que ha construido con distintas generaciones."Quiero dejar claro que mi compromiso con lasigue intacto. Continuaré en la, haciendo lo que más disfruto... ¡Haypara mucho tiempo!", añadió.El intérprete de temas como "Sexo, pudor y lágrimas" y "Tú necesitas" terminó su mensaje agradeciendo a los, los medios y todas las personas que lo han apoyado durante tantos años, sin hacer mención a sus conflictos legales.Pero esta no es la primera vez que Aleks se ve involucrado en la, enfue señalado por presunto acoso por un joven británico; además sus declaraciones en contra del reggaetón también se han hecho virales.