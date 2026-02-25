logo pulso
Entérate | Lo permitido para concierto de Shakira en CDMX

Hay objetos prohibidos con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los asistentes

Por El Universal

Febrero 25, 2026 11:28 a.m.
El próximo domingo 1 de marzo a las 20:00 horas, la cantante Shakira ofrecerá un concierto totalmente gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre los objetos permitidos y no permitidos para el evento, con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los asistentes.
A través de redes sociales, explicó que los objetos no permitidos son bolsas voluminosas, objetos punzocortantes, latas, bebidas alcohólicas, hieleras, aerosoles, rayos láser, envases de vidrio, drones y pirotecnia.
Además, señaló que el evento no es apto para animales de compañía, por lo que no se permitirá el ingreso con mascotas.
Indicó que los objetos permitidos incluyen bolsas de mano y cangureras pequeñas, teléfonos celulares, binoculares, impermeables y chamarras, zapatos o tenis cómodos, así como baterías externas para cargar dispositivos móviles.

