Entérate | Nuevos detalles sobre venta de boletos para BTS en México

Las Army ganaron, luego de varios días de exigir que se dieran a conocer tanto el precio de los boletos como el mapa para los conciertos de BTS en México, los organizadores parecen haber temido que la ola de críticas continuará en redes sociales.

Mediante un comunicado oficial, OCESA informó que los costos de las entradas se darán a conocer este mismo jueves 22 de enero del 2026 en punto de las 9:00 horas, tiempo del centro de México, siendo el primer evento musical que tendrá precio antes de que inicie su preventa en mucho tiempo.

Pese a una fallida marcha en la sede de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hace unos días, la presencia de las Army en internet fue suficiente para que los conciertos de BTS en Ciudad de México marcaran un precedente que puede beneficiar a millones en el futuro.

Ticketmaster y OCESA no suelen revelar el precio de los boletos antes de tiempo, práctica que pese a haber sido ampliamente criticada por varios fandoms se mantenía vigente, pero los millones que quieren cantar "Dynamite" vencieron al sistema y tendrán varias horas para juntar el dinero de las entradas.

La preventa para los conciertos de BTS en México se llevará a cabo en dos fases, aunque ambas el mismo viernes 23 de enero del 2026, lo que cambia es la hora, pues, para los shows del 7 y 9 de mayo hay que entrar a las 9:00 de la mañana, mientras que para la del 10 del mismo mes la cita es a las 12:00.

Es importante mencionar que solo podrán acceder aquellas personas que tengan una Army Membership, misma que por ahora no se puede comprar debido a la cercanía de la gran pelea por las entradas, además, tanto el correo asociado a esta como a Ticketmaster debe ser el mismo, por lo cual puedes cambiar alguno de los dos o bien, abrir una nueva sesión en la boletera.

Finalmente, la venta general de boletos para los tres conciertos de BTS en el Estadio GNP de la CDMX se realizará el próximo sábado, momento en el que no habrá restricción para adquirir los pases a estos shows.