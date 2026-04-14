Erika Buenfil reacciona a foto de su hijo con Ernesto Zedillo Jr
Nicolás Buenfil sorprende con una foto junto a su padre, mostrando una nueva etapa de cercanía y cariño familiar.
A
CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).-Erika Buenfil ha aprendido a compartir el amor y tiempo de su hijo Nicolás
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
con Ernesto Zedillo Jr., su padre, con quien recientemente se reencontró Nico y con quien poco a poco ha construido una relación cercana, amistosa y de cariño, luego de estar por años distanciados y sin una relación.
La actriz confesó que para ella también fue una sorpresa ver la foto de su hijo con su padre en redes sociales, sin embargo, celebró el hecho, así como la cercanía que actualmente hay entre ellos.
La relación entre Érika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. fue breve y nunca se consolidó como una pareja formal pública, se conocieron a inicios de los años 2000 y mantuvieron un vínculo que derivó en el embarazo de la actriz. Sin embargo, la relación terminó antes del nacimiento de su hijo y, desde entonces, el hijo del expresidente Ernesto Zedillo se mantuvo alejado.
Zedillo Jr. no reconoció públicamente a su hijo en un inicio, lo que llevó a Buenfil a enfrentarse sola a la maternidad; durante años, la actriz habló de lo difícil que fue esa etapa, tanto en lo emocional como en lo económico, ya que no contó con el apoyo del padre.
Su hijo, Nicolás Buenfil, nació en 2005 y fue criado por la actriz como madre soltera, después se supo que hubo un reconocimiento legal por parte de Ernesto Zedillo Jr., aunque la relación entre padre e hijo había sido prácticamente inexistente hace poco.
Nicolás, quien ha crecido cercano a su madre y ha comenzado a tener presencia pública, especialmente en redes sociales, sorprendió el fin de semana al compartir una foto junto a su papá: "Dad vs son", escribió junto a la imagen en la que aparecen presumiendo musculatura frente a una ventana.
La imagen también sorprendió a Buenfil.
"Para mí también fue una sorpresa la foto".
La actriz dijo que ellos han mantenido su amistad, su cariño, su paternidad, su reconciliación, su amor ahora, de un tiempo a la fecha, precisó que se ven bastante; contó que todo comenzó en frío, pero de pronto se dieron las cosas muy bonito.
"Tenía que suceder tarde o temprano y qué bueno que sucedió", dijo.
La foto, tomada frente a una ventana, fue toda una sorpresa para Buenfil, quien dijo al programa "Hoy" que su hijo recibió permiso de su padre para compartir dicha imagen en redes sociales.
Confesó que para ella no fue fácil, todo fue nuevo, fueron pasos, le entraron miedos no por una cuestión de competencia, sino por un mundo que no le pertenecía.
"Fue muy rápido el aprender a soltarlo, me entraron miedos, me entraron dudas".
Buenfil tuvo que aprender a compartir a su hijo, y está en ese proceso que fue complicado en un inicio, pues dijo: ¿cómo entender de golpe se te viene algo que habías anhelado durante 21 años?
"Lloré, lloramos, hablé con su papá y poco a poco todos lo hemos ido entendiendo, cada quien, en su corazón, en sus sentimientos y en sus emociones", precisó.
Ahora ya se relaja cuando Nico se va de viaje con su padre, ya no sufre y se pone de acuerdo con ellos para que todo salga bien; confiesa que se ha esforzado para no ser una madre tóxica, pues es muy importante que Nico y su padre vivan esta etapa de hijo y papá que tanto les hacía falta.
"Yo traté de no ser muy tóxica, para mí era importante que Nicolás viviera este mundo con un papá, tener un lenguaje de hombres, que aprendieran a hacer cosas juntos, crecer con él, acomodar esa pieza suelta que le faltaba del rompecabezas".
Ahora, Erika Buenfil ve a su hijo más plantado, más seguro y a Ernesto, su padre, lo ve contento.
no te pierdas estas noticias
Erika Buenfil reacciona a foto de su hijo con Ernesto Zedillo Jr
SLP
El Universal
Nicolás Buenfil sorprende con una foto junto a su padre, mostrando una nueva etapa de cercanía y cariño familiar.
Celia Cruz entrará a Salón de la Fama del Rock & Roll junto a Iron Maiden
SLP
EFE
La ceremonia de 2026 en Los Ángeles incluirá a Phil Collins y Billy Idol
Malcom el de en medio visita Venga la Alegría
SLP
El Universal
La visita del elenco contrastó con experiencias previas, destacando la conducción de Ricardo Casares y el humor de Capi Pérez.