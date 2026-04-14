CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).-

ha aprendido a compartir el amor y tiempo de su hijo

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con, su padre, con quien recientemente se reencontró Nico y con quien poco a poco ha construido una, amistosa y de, luego de estar por años distanciados y sin una relación.La actriz confesó que para ella también fue unaver lacon su padre en, sin embargo, celebró el hecho, así como la cercanía que actualmente hay entre ellos.La relación entrefue breve y nunca se consolidó como una pareja formal pública, se conocieron a inicios de los años 2000 y mantuvieron un vínculo que derivó en el embarazo de la actriz. Sin embargo, la relación terminó antes del nacimiento de su hijo y, desde entonces, el hijo del expresidente Ernesto Zedillo se mantuvo alejado.no reconoció públicamente a su hijo en un inicio, lo que llevó aa enfrentarse sola a la maternidad; durante años, la actriz habló de lo difícil que fue esa etapa, tanto en lo emocional como en lo económico, ya que no contó con el apoyo del padre.Su hijo,, nació en 2005 y fue criado por la actriz como, después se supo que hubo unpor parte de, aunque la relación entre padre e hijo había sido prácticamente inexistente hace poco., quien ha crecido cercano a su madre y ha comenzado a tener, especialmente en, sorprendió el fin de semana al compartir unajunto a su papá: "Dad vs son", escribió junto a la imagen en la que aparecen presumiendo musculatura frente a una ventana.La imagen también sorprendió a"Para mí también fue unala".La actrizque ellos han mantenido su, su, su paternidad, su, su amor ahora, de un tiempo a la fecha, precisó que se ven bastante; contó que todo comenzó en frío, pero de pronto se dieron las cosas muy bonito."Tenía que suceder tarde o temprano yque sucedió",La, tomada frente a una ventana, fue toda unapara, quienal programa "Hoy" que su hijo recibióde su padre para compartir dicha imagen enConfesó que para ella, todo fue, fueron pasos, le entraronno por una cuestión de competencia, sino por un mundo que no le pertenecía."Fue muy rápido el aprender a soltarlo, me entraron, me entraron".tuvo que aprender a compartir a su hijo, y está en ese proceso que fue complicado en un inicio, pues: ¿cómo entender de golpe se te viene algo que habías anhelado durante 21 años?, lloramos, hablé con su papá y poco a poco todos lo hemos ido, cada quien, en su corazón, en sus sentimientos y en sus emociones", precisó.Ahora ya secuando Nico se va de viaje con su padre, ya no sufre y se pone de acuerdo con ellos para que todo salga bien; confiesa que se ha esforzado para no ser una, pues es muy importante que Nico y su padre vivan esta etapa de hijo y papá que tanto les hacía falta."Yo traté de no ser muy tóxica, para mí era importante queviviera este mundo con un papá, tener un, que aprendieran a hacer cosas juntos, crecer con él, acomodar esaque le faltaba del rompecabezas".Ahora,ve a su hijo más plantado, más seguro y a Ernesto, su padre, lo ve contento.