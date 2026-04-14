Enanitos Verdes despide a Felipe Staiti con emotivo mensaje

La agrupación Enanitos Verdes despidieron a su guitarrista y fundador Felipe Staiti con un mensaje en el que destacaron su entrega y su historia que quedará para siempre entre ellos y entre los fans.

Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino, murió este lunes a los 64 años tras estar internado en un hospital de Mendoza, informó su mánager William Ramírez a EL UNIVERSAL.

En el comunicado que la agrupación compartió en sus redes confiesan el profundo dolor que les causa la muerte de Staiti.

"Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro querido Felipe Staiti. Su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y con todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años", se lee.

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La banda puntualiza que la familia del guitarrista agradece todos los mensajes de apoyo y amor que han recibido, y decidieron que no se realizarán un velatorio ni una ceremonia para Felipe Staiti.

"La familia de Felipe agradece la enorme cantidad de llamados y mensajes de apoyo que están recibiendo en este momento. Por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia. Acompañamos a sus seres queridos con respeto y cariño".

Felipe Staiti tuvo sus últimos conciertos en el Vive Latino, Irapuato y Los Cabos en el mes de marzo. El 21 fue el último show en Costa Rica, pero estas presentaciones las hizo con una fiebre intermitente, reveló William Ramírez, mánager de la banda.

Fundado en 1979, Enanitos Verdes se consagró como un referente del rock latinoamericano, publicó 14 álbumes de estudio y cuatro más en vivo y dejó himnos como "Lamento Boliviano" y "La muralla verde".

Con la muerte de Staiti, sobrevive el baterista Daniel Piccolo como miembro original de la banda, de la que se retiró en 2009, mientras el vocalista y bajista Marciano Cantero falleció en 2022.