¿Cuándo es la gran final de México Canta?

Alistan el certamen con Grupo Intocable y Majo Aguilar

Por El Universal

Octubre 03, 2025 10:19 a.m.
A
¿Cuándo es la gran final de México Canta?

Claudia Curiel, titular de la Secretaría de Cultura, recordó que este domingo 5 de octubre se llevará a cabo la gran final del concurso México Canta, contra la violencia y las adicciones.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 3 de octubre en Palacio Nacional, Curiel indicó que este concurso será en vivo, a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad.
La gran final contará con la presentación de Grupo Intocable y Majo Aguilar.
Cabe señalar que este domingo también se llevará a cabo la final del reality show La Casa de los Famosos, transmitido por Televisa.
"El objetivo siempre ha sido promover nuevas narrativas musicales que transformen estas letras de la música para expresar valores y otros mundos posibles sin necesidad de reproducir la apología de la violencia", dijo Curiel.
La secretaria de Cultura indicó que se registraron 15 mil115 personas; 12 mil 418 en México y 2 mil 697 en Estados Unidos.
Reconoció a los medios públicos por la transmisión del concurso, que alcanzó 9.3 millones de personas.
Se va a premiar a la mejor composición y al mejor intérprete, a través del voto del público, a diferencia de la vez pasada que era a través de especialistas.
El premio contempla un contrato profesional. "Les ayudará a despuntar esta carrera, ya con una producción profesional, con giras", dijo Curiel.
En el Salón Tesorería, las personas finalistas interpretaron sus piezas que las llevaron a la final, además que se pronunciaron por los migrantes y las mujeres.

Alistan el certamen con Grupo Intocable y Majo Aguilar

