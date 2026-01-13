BTS anuncia tres conciertos en México

BTS vendrá a México, así lo confirmó su disquera, Bighit Music a través de sus cuentas oficiales de redes sociales con una imagen en la que dio a conocer todas las paradas de su Tour mundial para 2026.

Serán tres los conciertos que la banda de K-pop formada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook ofrezcan en el Estadio GNP de la Ciudad de México en el mes de mayo:

-7 de mayo

-9 de mayo

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

-10 de mayo

Además de las tres fechas ya confirmadas para México, BTS recorrerá otras latitudes como Estados Unidos, Europa y Asia, con calendario lleno hasta marzo del 2027 aunque todavía quedan varias ciudades por anunciar en Japón y más según el comunicado, por lo que aún hay posibilidades de tener a los surcoreanos por más noches en el país.

BTS lanzará un nuevo álbum el próximo 20 de marzo antes de una gira mundial.

"Lo he estado esperando con más ilusión que nadie", escribió el líder del grupo, RM, en una carta manuscrita a los miembros del club de fans oficial.

Su discográfica confirmó la información.

El disco será el primero de la banda desde la antología 'Proof', el álbum más vendido de Corea del Sur en 2022.

La banda de Corea del Sur continúa con la tendencia de dejar fuera a Monterrey y Guadalajara como otros artistas internacionales en los últimos meses, algo que se explica por el Mundial de la FIFA que tiene reglas estrictas sobre el uso de los recintos meses antes de la justa futbolera.

Los boletos no han sido puestos a la venta; sin embargo, en Ticketmaster ya se encuentra activo el apartado de "BTS Tour 2026-2027", por lo que esta sería la plataforma encargada de manejar las entradas.

Las Army podrían tener una preventa exclusiva tal como ha sucedido con otros fandoms de artistas internacionales cuando visitan territorio azteca, pero habrá que esperar a que la banda y los organizadores nacionales den más información sobre la fechas en las que se pondrán a disposición las entradas.