EUFORIA MUNDIAL

La banda más famosa del K-pop, BTS, regresó este sábado a los escenarios tras más de tres años con un megaconcierto que combinó su nuevo material y éxitos consolidados con guiños a la tradición cultural coreana, haciendo vibrar a la multitud en la plaza más emblemática de Corea del Sur.

El espectáculo, que comenzó a las 20:00 hora local, 05:00 horas en México, en la plaza de Gwanghwamun, situada en el corazón de Seúl, congregó a unas 22.000 personas en el recinto.

Las autoridades, sin embargo, estimaron previamente que se esperaba la presencia de unos 250.000 fans, contando también los alrededores del enclave en el que se celebraba el concierto, donde se instalaron pantallas y acondicionaron sitios para disfrutar del espectáculo.

La banda anunció su entrada al escenario con el sonido de la campana divina del rey Seongdok, un tesoro nacional, que forma parte del interludio de su nuevo álbum.

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Los integrantes avanzaron desde la parte frontal del palacio de Gyeongbokgung, el principal del país, hasta el escenario en Gwanghwamun.

El estilo de su vestimenta y las decenas de bailarines que aparecieron en el acto combinaron la estética de la banda de K-pop con elementos del patrimonio cultural coreano, en línea con el título de su nuevo álbum ´Arirang´, lanzado el día previo y cuyo título es el nombre de la canción folclórica más representativa de Corea.

El grupo abrió la noche con ´Body to Body´, el primer tema de su nuevo álbum, que incorpora un extracto de la canción ´Arirang´.

"Nos daba mucha ansiedad pensar si ustedes seguirían esperando por nosotros o si nos olvidarían", dijo J-hope a los fans.

El repertorio alternó el nuevo material con algunos de sus mayores éxitos internacionales. Canciones como ´Butter´ y ´MIC Drop´ desataron algunos de los momentos más enérgicos del público, mientras que su nuevo sencillo ´Swim´ fue uno de los temas más coreados de la noche.