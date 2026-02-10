logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Fotogalería

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Eugenio Derbez espera que su hija Aitana evite el medio artístico

El actor señala que ya hay muchos Derbez en la industria y prefiere que Aitana no se dedique a actuar o cantar.

Por El Universal

Febrero 10, 2026 03:17 p.m.
A
Eugenio Derbez espera que su hija Aitana evite el medio artístico

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).-

Eugenio Derbez
se sincera al decir que ya son muchos los Derbez que están en la industria del entretenimiento

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


, empezando por él y sus tres hijos, Aislinn, Vadhir y José Eduardo, y además, puede que se sume a la lista su hija menor Aitana y más adelante sus nietas Kailani y Tessa.
El actor de 64 años, tiene como antecedente actoral, a su madre, la actriz mexicana Silvia Derbez, fallecida el 6 de abril de 2002; Eugenio, quien ha incursionado en la televisión y el cine, fue cuestionado sobre la posibilidad de que Aitana, la hija que tiene con la cantante Alessandra Rosaldo, incursiona en la vida artística.
Aitana, actualmente de 11 años, dio de qué hablar hace unos días al cantar junto a su hermano Vadhir, "Golden", de K Pop Demon Hunters, lo que dividió opiniones en redes, algunos aplaudieron el talento de la niña, quien anteriormente ya había mostrado sus dotes como cantante, mientras que otros lanzaron hate (odio), en contra de la menor.
"Ella afortunadamente vive allá, sus amiguitas están todavía muy chiquitas y no ven redes sociales, entonces, ni enterada...", compartió el actor.
Hace unos días, Alessandra, criticó los ataques de la gente hacia su hija, algo con lo que también concordó Eugenio, quien dijo que tomarán medidas para quizás no exponerla tanto, eso sí, a la pequeña Aitana sí le gusta el medio, pero él espera que no se dedique ni a actuar ni a cantar, pues considera que ya son muchos Derbez.
"Le gusta el medio, pero espero que no, ya somos muchos Derbez en el medio artístico", confesó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Eugenio Derbez espera que su hija Aitana evite el medio artístico
Eugenio Derbez espera que su hija Aitana evite el medio artístico

Eugenio Derbez espera que su hija Aitana evite el medio artístico

SLP

El Universal

El actor señala que ya hay muchos Derbez en la industria y prefiere que Aitana no se dedique a actuar o cantar.

Demi Lovato cancela fechas de su gira por salud
Demi Lovato cancela fechas de su gira por salud

Demi Lovato cancela fechas de su gira por salud

SLP

El Universal

Demi Lovato cancela conciertos en Charlotte, Nashville, Atlanta, Las Vegas y Denver por sobrecarga.

Iñaki Godoy llega a México para evento de One Piece
Iñaki Godoy llega a México para evento de One Piece

Iñaki Godoy llega a México para evento de One Piece

SLP

El Universal

Netflix invita a seguidores a unirse al bootcamp con Iñaki Godoy en Ciudad de México antes del estreno.

Angelique Boyer, Sebastián Rulli y su hijo Santiago posan en familia
Angelique Boyer, Sebastián Rulli y su hijo Santiago posan en familia

Angelique Boyer, Sebastián Rulli y su hijo Santiago posan en familia

SLP

El Universal

La pareja de actores planea celebrar el Día del Amor y la Amistad de forma tranquila, evitando el tráfico de la Ciudad de México.