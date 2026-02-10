Fabiola Campomanes honra a su madre en funeral con canto y baile

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).-

ha despedido a su madre,

, quien falleció hace sólo unos días. La actriz ha conmovido por las sentidas palabras que dedicó a su progenitora, durante su funeral -este fin de semana-, así como el espíritu de celebración que contagió a los presentes, cuando pidió que todos se unieran para cantar a su mamá.La actriz compartió un video en sus redes sociales, en el que se le puede ver de pie,de su madre, en el que, desde su teléfono móvil,que escribió para despedir a doña María.En sus palabras, Fabiola mostrópor todas las enseñanzas que recibió de su madre, con quien tenía una relación muy estrecha y de la que, desde diciembre, no se había apartado, para cuidar de ella, debido a los momentos vulnerables de salud que atravesaba.cuando no sabía sostenerme, la que me levantó cuando me caí, la que me enseñó a volver a empezar más veces de las que puedo contar, mi mamá no sólo me dio la vida, me", comenzó.Campomanes y su madre vivieron un largoy unión, en diferentes entrevistas, la actriz ha comentado que, cuando era pequeña, el descontento que le produjo que su progenitora no hablara con ella de asuntos familiares, como el porqué su padre de fue de casa y construyó una nueva familia, engendró en ella una especie de, por el que abandonó la casa a muy temprana edad, con sólo 15 años.Sin embargo, cuando Fabiola se embarazó de su unigénita, Sofía Anafara, con sólo 19 años, se reencontró con su madre, quien le brindó todo su; fue a partir de ahí, que la actriz comenzó a comprender a doña María y los juicios que se había hecho, por su forma de criarla, comenzaron a ceder, situación que quedó plasmada en las palabras que pronunció durante las exequias."Me, a resistir, ay también a ser suave y, aunque hoy, se cuerpo descansa, todo lo que ella sembró en mí, sigue y seguirá vivo", ahondó.Otra de las experiencias que Fabiola ha llegado a confiar, tiene que ver con la época en que se mudaron a Nueva York, debido a laque su hermano (QEPD) padecía, motivo por el que doña María le donó uno de sus riñones; fue en "la Gran manzana" en donde el joven fue trasplantado y, si bien, en un principio, su cuerpo recibió el órgano positivamente, con el tiempo comenzó a rechazarlo, hecho que desencadenaría eventualmente, su deceso."Hoy la, sí, porque soy su hija, pero también con una, porque tuve el; me llevó su risa, sus consejos, su manera de cuidar, su forma de mirar la vida, su alegría, su sentido del humor", prosiguió.La actriz conmovió por lapues, consciente de la trascendencia de su madre, tiene la firme convicción que, todas susde vida,"Y me llevo su amor, que se queda aquí, porque elno se entierra,, no se va, se transforma, mamá,al mundo", también se le escucha decir.Además, compartió un pequeño clip, donde se le ve a ella, y a otras de las personas presentes al funeral, bailando y cantando "El Noa-Noa", de Juan Gabriel, ya que la actriz escribió que, a su madre, le habría gustado que la despidiera como en una"El último adiós,".