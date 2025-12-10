Fans acampan desde días antes para el concierto de Bad Bunny en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- La fila para el primer concierto de Bad Bunny y su "Debí tirar más fotos world tour" ya alcanza las mil personas a la espera de que se abran las puertas del Estadio GNP Seguros este miércoles.

Sin embargo, las personas comenzaron a llegar desde mucho antes para asegurar el mejor lugar posible, tal es el caso de Jeremy que desde las 5:00 de la mañana del lunes puso su casa de campaña en las inmediaciones del recinto, aunque su plan inicial era arribar 15 días antes del show.

"Estábamos en grupos de WhatsApp de la gira y muchos habían dicho que iban a acampar desde 15 días antes como con Twentie one pilots, entonces teníamos como ese miedo de que fuera a hacer lo mismo y veníamos a dar vueltas y ya el lunes fue decisivo que nos íbamos a quedar", explica.

Su caso es el que cualquiera que tenga en mente acampar para un concierto tal como Jeremy lo hace para Bad Bunny quisiera, pues, vive a solo 10 minutos del Estadio GNP y tanto su madre como su suegra lo apoyan a él y su novia para cumplir el sueño de ver en primera fila a Benito.

La alimentación no es un problema, ya que ambas mujeres les traen alimentos diariamente, en cuanto a la higiene, se turnan para correr a bañarse y volver a la fila.

Por el otro lado existen casos como el de Leslie que hizo el viaje desde Guadalajara para el concierto de este miércoles y solo por unas horas no fue la primera en la fila.

Junto a ella está Nayeli, quien aunque no viene desde muy lejos, es un excelente ejemplo para aquellos que en redes señalan a los fans que llegaron desde el lunes como "ninis".

La médica cirujano pidió permiso en su unidad de trabajo para poder cumplir el sueño de ver a Benito en primera fila, propósito en el que sus compañeros con mucho gusto colaboraron cubriendo sus turnos de estos días.

"Yo soy cirujana, pues hay compañeros que me cubren, muy buenos compañeros, se pidió permiso y pues ni modo, venimos a darlo todo", dice.

Finalmente, tanto Leslie como Nayeli quieren dejar claro que contrario a lo que se señala en redes sociales, la higiene es uno de los puntos principales en la fila para el primer concierto de Bad Bunny en CDMX.

"Abrieron las gradas, se dio el acceso a los baños, ahí hemos estado entrando, se montaron casas de campañas, almohadas, cobijas y pues ahorita en un ratito la gente se va a poder salir a bañar a sus respectivos hoteles, Airbnb, algunos tienen casa por aquí cerca, entonces no estamos sucios ni cochinos", comentan.

¿A qué hora abren puertas para el concierto de Bad Bunny en CDMX?

Las puertas para el primer concierto de Bad Bunny en CDMX abrieron a las 10:00 horas, al menos para entrar a los corrales previos, el acceso al Estadio GNP Seguros se dará a las 13:00 horas.

Incluso aquellos que tienen tres días formados podrían perder su lugar en caso de no estar a la hora señalada, pues, tras ingresar a la fila previa se les pondrá un sello con el que podrán reservar su sitio solo hasta las 12:50 horas.