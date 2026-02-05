logo pulso
FANS APRENDEN ESPAÑOL PARA VER A BAD BUNNY EN EL SUPER BOWL

Por AP

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
A
FANS APRENDEN ESPAÑOL PARA VER A BAD BUNNY EN EL SUPER BOWL

Se espera que Bad Bunny actúe en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el domingo completamente en español, lo que ha inspirado a los fanáticos a aprender rápidamente el idioma.

Ha habido un frenesí en internet de personas publicando sobre las letras de Bad Bunny, incluidos puertorriqueños explicando la jerga utilizada por el cantante y personas que no hablan español documentando su esfuerzo para aprender el idioma.

La anticipación por su actuación de medio tiempo solo se ha intensificado desde el fin de semana pasado, cuando su disco "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", se convirtió en el primero en español en ganar el Grammy al álbum del año. Bad Bunny no se abstuvo de abordar en la ceremonia las operaciones federales de inmigración.

Niklaus Miller, de 29 años, ha tratado de aprender las letras de Bad Bunny desde la participación del cantante en SNL hace meses.

"Soy lo suficientemente iluso como para pensar ´esto sería fácil. Podría aprenderlo bastante rápido´", dijo Miller.

El fervor por aprender un nuevo idioma en un corto período de tiempo destaca el poderoso impacto de la cultura latina en Estados Unidos a pesar de la retórica y acciones antiinmigrantes del presidente. 

