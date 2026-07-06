FANS DE BTS PROTESTAN POR SUSPENSIÓN DE CONCIERTOS EN CHILE

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Cientos de seguidores de la banda surcoreana BTS se manifestaron este domingo en Santiago para protestar contra la decisión del Gobierno chileno de suspender los tres conciertos que el grupo de k-pop iba a dar en octubre en el Estado Nacional de la capital.

Coreando canciones del grupo y con pancartas con consignas como "BTS al Nacional" o "Ni la música ni el arte dañan estadios", los seguidores de BTS -conocidos popularmente como ARMY- marcharon por la principal avenida de la capital hasta las cercanías de La Moneda, sede del Gobierno chileno.

El Instituto Nacional del Deporte aseguró el jueves que la suspensión de los tres conciertos programados para el 14, 16 y 17 de octubre "responde exclusivamente a criterios técnicos".

La institución explicó que la instalación del escenario de 360 grados que usa el grupo en sus conciertos dañaría la cancha y pondría en riesgo distintos eventos previamente programados, como un partido de la selección nacional de fútbol o la Teletón 2026.

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"No hay otra instalación que no sea el Estadio Nacional que pueda acoger el gran evento que supone BTS", apuntó a EFE Gisel Muñoz, de la directiva del club de fans de la banda.