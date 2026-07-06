logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Celebran éxitos!

Fotogalería

¡Celebran éxitos!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

FANS DE BTS PROTESTAN POR SUSPENSIÓN DE CONCIERTOS EN CHILE

Por EFE

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
A
FANS DE BTS PROTESTAN POR SUSPENSIÓN DE CONCIERTOS EN CHILE
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Cientos de seguidores de la banda surcoreana BTS se manifestaron este domingo en Santiago para protestar contra la decisión del Gobierno chileno de suspender los tres conciertos que el grupo de k-pop iba a dar en octubre en el Estado Nacional de la capital.

      Coreando canciones del grupo y con pancartas con consignas como "BTS al Nacional" o "Ni la música ni el arte dañan estadios", los seguidores de BTS -conocidos popularmente como ARMY- marcharon por la principal avenida de la capital hasta las cercanías de La Moneda, sede del Gobierno chileno.

      El Instituto Nacional del Deporte aseguró el jueves que la suspensión de los tres conciertos programados para el 14, 16 y 17 de octubre "responde exclusivamente a criterios técnicos".

      La institución explicó que la instalación del escenario de 360 grados que usa el grupo en sus conciertos dañaría la cancha y pondría en riesgo distintos eventos previamente programados, como un partido de la selección nacional de fútbol o la Teletón 2026.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "No hay otra instalación que no sea el Estadio Nacional que pueda acoger el gran evento que supone BTS", apuntó a EFE Gisel Muñoz, de la directiva del club de fans de la banda. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Rüfüs Du Sol reúne a 67 mil personas en concierto en Ciudad de México
        Rüfüs Du Sol reúne a 67 mil personas en concierto en Ciudad de México

        Rüfüs Du Sol reúne a 67 mil personas en concierto en Ciudad de México

        SLP

        AP

        El vocalista Tyrone Lindqvist destacó la presencia de su familia y la energía del público durante la presentación.

        La historia detrás de la caída de Fher de Maná que se volvió meme
        La historia detrás de la caída de Fher de Maná que se volvió meme

        La historia detrás de la caída de Fher de Maná que se volvió "meme"

        SLP

        El Universal

        El vocalista de Maná sufrió una caída en la Arena Monterrey en 2014 que se transformó en un meme viral.

        Belinda y Danna se reúnen y apoyan a selección México
        Belinda y Danna se reúnen y apoyan a selección México

        Belinda y Danna se reúnen y apoyan a selección México

        SLP

        El Universal

        Belinda y Danna grabaron un videoclip y aprovecharon para mostrar su confianza en el equipo nacional.

        Fher Olvera ensaya con playera de Oasis en Ciudad de México
        Fher Olvera ensaya con playera de Oasis en Ciudad de México

        Fher Olvera ensaya con playera de Oasis en Ciudad de México

        SLP

        El Universal

        Tras polémica con Liam Gallagher, Fher Olvera envió mensaje conciliador y mostró apoyo a México.