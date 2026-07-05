Belinda y Danna se reúnen y apoyan a selección México

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Belinda y Danna se reunieron este domingo, horas antes de que tenga lugar el encuentro entre México vs Inglaterra, por asuntos profesionales, pero se tomaron un momento para enviar sus mejores deseos a la selección y demostrar la firme convicción con la que cuentan que, esta noche, será nuestro equipo el que se destacará en el partido de octavos de final.

Cuando finalizó el partido de México vs Ecuador, el pasado martes, 30 de junio, "Beli" fue captada en uno de los palcos del Estadio Ciudad de México, al que asistió acompañada de sus progenitores, doña Belinda Schüll y don Ignacio Peregrín.

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Entusiasmada, la cantante de "Ángel" adelantó que, aunque sus deseos de asistir al próximo partido eran incalculables, debido al gran desempeño que ha demostrado la selección mexicana, contó a TV Azteca que ya tenía un compromiso, con la mismísima Danna, con quien estaba por grabar un videoclip.Ahora, las cantantes que, en el pasado, han demostrado contar con una sólida amistad, compartieron un video, a propósito de su reunión, para demostrar que se unen a la afición y que hoy -5 de julio-, como miles de mexicanos, cuentan con la seguridad de que México se desempeñará tan ágilmente frente a la selección británica, como lo ha hecho en los cuatro partidos previos.Las jóvenes tomaron con humor el "a que sí" de Belinda, quien, hace sólo unos días, no tenía muy claro que la frase que se ha viralizado es, en realidad "y, ¿si sí?".Esto dijeron:"Ya estamos listas y, ¿si sí?", cuestiona Danna.A lo que "Beli" contesta:"A que sí, hoy ganamos"."¡Hoy se gana México!", completa Danna."Ganando como siempre, ¡viva México!", remata la intérprete de "Luz sin gravedad".