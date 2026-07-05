La historia detrás de la caída de Fher de Maná que se volvió "meme"

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Las redes sociales tienen la capacidad de revivir momentos inesperados y convertirlos en parte de la cultura popular. Uno de los ejemplos más recordados es la caída de Fher Olvera, vocalista de Maná, quien protagonizó un accidente en pleno concierto que, con el paso de los años, terminó transformándose en uno de los memes más famosos del rock en español.

El incidente ocurrió el 25 de octubre de 2014, durante una presentación de Maná en la Arena Monterrey, en Nuevo León, cuando la banda interpretaba "El muelle de San Blas". Mientras caminaba de espaldas por el escenario, Fher no se percató de que estaba llegando a la orilla y terminó cayendo frente a miles de asistentes.

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Aunque en un principio el momento causó preocupación entre los fans, el cantante logró levantarse y continuar con el concierto. Sin embargo, tiempo después el video encontró una nueva vida en redes sociales, donde usuarios comenzaron a compartirlo con bromas y ediciones hasta convertirlo en un meme viral.¿Cuál es la historia del meme "Ya no me voy a caer" de Fher de Maná?Una de las versiones más famosas del video muestra al vocalista aparentemente molesto después del accidente y diciendo la frase "ya no me voy a caer", para segundos más tarde volver a sufrir otra caída.Sin embargo, el momento que por años ha causado risas en internet en realidad se trata de un montaje. El creador de contenido Carlos Chavira, responsable de la edición viral, explicó que modificó el video original agregando una imitación de la voz de Fher y una segunda caída que nunca ocurrió.Fher de Maná reaccionó con humor a su caída viralAunque el accidente se convirtió en una broma recurrente entre los internautas, Fher Olvera tomó la situación con humor. En diferentes presentaciones ha recordado la caída e incluso ha bromeado con lo sucedido antes de acercarse a la orilla del escenario.Más allá de las burlas, el momento quedó como una muestra de cómo las redes sociales pueden transformar un accidente de segundos en un fenómeno viral.A más de una década de aquella caída, Fher volverá a estar frente a miles de personas en un escenario de talla mundial, pues Maná será el encargado de presentarse en el medio tiempo del partido entre México e Inglaterra en el Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026.Las redes sociales tienen la capacidad de revivir momentos inesperados y convertirlos en parte de la cultura popular.Uno de los ejemplos más recordados es la caída de Fher Olvera, vocalista de Maná, quien protagonizó un accidente en pleno concierto que, con el paso de los años, terminó transformándose en uno de los memes más famosos del rock en español.El incidente ocurrió el 25 de octubre de 2014 durante una presentación de Maná en la Arena Monterrey, en Nuevo León, cuando la banda interpretaba "El muelle de San Blas". Mientras caminaba de espaldas por el escenario, Fher no se percató de que estaba llegando a la orilla y terminó cayendo frente a miles de asistentes. Aunque en un principio el momento causó preocupación entre los fans, el cantante logró levantarse y continuar con el concierto.Sin embargo, tiempo después el video encontró una nueva vida en redes sociales, donde usuarios comenzaron a compartirlo con bromas y ediciones hasta convertirlo en un meme viral.¿Cuál es la historia del meme "Ya no me voy a caer" de Fher de Maná? Una de las versiones más famosas del video muestra al vocalista aparentemente molesto después del accidente y diciendo la frase "ya no me voy a caer", para segundos más tarde volver a sufrir otra caída.Sin embargo, el momento que por años ha causado risas en internet en realidad se trata de un montaje.El creador de contenido Carlos Chavira, responsable de la edición viral, explicó que modificó el video original agregando una imitación de la voz de Fher y una segunda caída que nunca ocurrió. Fher de Maná reaccionó con humor a su caída viral Aunque el accidente se convirtió en una broma recurrente entre los internautas, Fher Olvera tomó la situación con humor.En diferentes presentaciones ha recordado la caída e incluso ha bromeado con lo sucedido antes de acercarse a la orilla del escenario. Más allá de las burlas, el momento quedó como una muestra de cómo las redes sociales pueden transformar un accidente de segundos en un fenómeno viral. A más de una década de aquella caída, Fher volverá a estar frente a miles de personas en un escenario de talla mundial, pues Maná será el encargado de presentarse en el medio tiempo del partido entre México e Inglaterra en el Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026.