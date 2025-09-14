logo pulso
Carin León conquista a Las vegas

Por El Universal

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
Carin León conquista a Las vegas

“Y ahora, dizque me vieron gritando tu nombre, borracho en un bar no sé en dónde, bebé, ¿según quién?”, cantó Carín León.

“¿Según quiééén?”, respondieron los más de 15 mil asistentes al tema que interpreta con Maluma.

Todos llenaron la noche del viernes 12 de septiembre el MGM Grand Garden Arena, en la Ciudad del Pecado, cómplices de un concierto de más de dos horas y media con el que el sonorense arrancó los festejos patrios en esta ciudad.

El tema fue uno de los primeros de una lista de más de 40 canciones con la que cumplió la promesa hecha a sus fans, en su mayoría mexicanos que viajan cada septiembre a Las Vegas: olvidarse de los problemas y celebrar la música.

“Es bien chingón ser mexicano, ¿a poco no? Hay mucho que celebrar, se viene la pelea de Saúl (el ‘Canelo’), estará Alejandro Fernández… así que yo me comprometo a dejarlos bien borrachos”, bromeó el músico.

