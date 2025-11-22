Fátima Bosch, la mexicana que conquista el mundo como Miss Universo 2025

Fátima Bosch hizo historia en Tailandia al convertirse en Miss Universo 2025, la cuarta corona para México en el certamen internacional de belleza, y las fotos oficiales de la mexicana como reina 2025 ya fueron dadas a conocer.

La nueva reina de belleza es una apasionada de la moda sostenible y ha creado modelos con materiales de desecho. Ha sido voluntaria en labores con niños con cáncer, así como con inmigrantes y en causas de salud mental. A través de su plataforma busca inspirar a otros para aceptar sus diferencias.

Se sabe que Fátima recibirá un premio de 250 mil dólares que equivalen a casi 5 millones de pesos destinados a cubrir los gastos relacionados con su reinado. Además, un sueldo de 50 mil dólares mensuales (950 mil pesos) durante todo el año nombrada Miss Universo

Bosch también recibirá productos de belleza, un anillo de dos quilates, un reloj de lujo y vivirá en un departamento de lujo en Nueva York.

