Fátima Bosch se refiere a su difícil situación con Nawat Itsaragrisil

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- A horas de la gran final de Miss Universo 2025, Fátima Bosch, la modelo mexicana que ya concluyó las concentraciones preliminares, compartió lo difícil que ha sido este proceso.

En medio de intensos ensayos, poco descanso, atuendos a veces incómodos y la polémica, ha logrado mantenerse enfocada en su objetivo.

La originaria de Tabasco se mostró emocionada por la cercanía de la final del certamen, que se celebrará el viernes 21 de noviembre en Tailandia. En declaraciones a "Sale el Sol", destacó lo orgullosa que está de su desempeño, su concentración y su disciplina: "Me siento muy plena, de todo lo que me he esforzado", dijo.

Fátima también fue cuestionada sobre el incidente que protagonizó a principios de mes con el presidente de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

El tema se hizo viral luego de que la modelo denunciara públicamente que fue insultada por el empresario frente a otras compañeras, lo que generó especulaciones sobre posibles repercusiones para ella.

Al respecto, Fátima declaró: "No puedo dar mucha información sobre eso, pero puedo decirles que, ciertamente, ha sido complicado en muchos aspectos. Sin embargo, como buena mexicana, nunca me rindo".

La modelo dejó claro que está completamente comprometida con representar a México de manera digna y firme, y advirtió que nada la detendrá: "No van a poder conmigo, no van a poder con mi país porque no voy a dejar la chamba tirada. Aquí seguimos esforzándonos, dando lo mejor de nosotros."

Asimismo, destacó que se siente respaldada por la organización de Miss Universo, tanto para ella como para sus compañeras, y que se tomaron las medidas necesarias respecto al incidente con Nawat.

Por su parte, la hermandad y el apoyo entre todas las participantes ha sido clave: "Nos apoyamos, y los obstáculos que vengan, aquí seguimos al pie del cañón. Eso es todo lo que puedo decir por ahora", agregó.

Fátima se encuentra acompañada en Tailandia por sus padres, su abuela, su hermano y sus primas. Aunque el certamen se celebra el 21 de noviembre, en México será transmitido el jueves 20 por la diferencia de horario.

La modelo también expresó que, si bien el lugar en el que se encuentra es mágico, extraña su tierra natal y no deja de pensar en los tacos que le gustaría comer.

El mensaje de Fátima a las mujeres: "Yo le diría a todas las mujeres mexicanas y a las niñas que no tienen que ser perfectas para ser suficientes. Que no tengan miedo de mostrarse auténticas, porque ahí es donde reside su verdadero poder", concluyó.

Sanciones para el titular de Miss Universo Tailandia

El altercado entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universo Tailandia, generó conversación mediática, y Raúl Rocha, copropietario del certamen, no tardó en intervenir. Tras el incidente, Rocha denunció las acciones de Itsaragrisil, afirmando que había "olvidado el verdadero significado de ser un anfitrión genuino" y asegurando que se tomarían "acciones corporativas y legales" contra él por sus actos malintencionados.