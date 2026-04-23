Fiscalía de Los Ángeles encuentra pornografía infantil en teléfono de D4vd

CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).-

informaron que en el

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por elde la adolescente Celeste Rivas Hernández, se encontró una "cantidad significativa de".De acuerdo con portales como, el hallazgo forma parte de lapor el caso, que incluyó la revisión del teléfono y ladel cantante de 21 años. Las autoridades no ofrecieron más detalles sobre el contenido ni precisaron si el material estaba relacionado con la víctima.Eldel artista, encabezado por la, señaló ante el juez que la fiscalía aún no ha entregado la totalidad de la evidencia. En respuesta, lade Los Ángeles,, explicó que se llevaron a cabo tres procesos antey que las transcripciones estarán disponibles más adelante debido al volumen de información y la naturaleza del material.Los fiscales indicaron que estarán listos para laprogramada para lay que buscan llevar el caso a juicio en un plazo de 60 días.fuepor la policía de Los Ángeles la semana pasada yel lunes deen primer grado. También enfrenta cargos por abuso sexual continuo contra una menor de 14 años y por la mutilación de un cadáver.Según la fiscalía, el rapero habría asesinado a la adolescente con un. Eldel condado de Los Ángeles determinó que la causa de muerte fueron múltiples heridas.Las autoridades sostienen además que, nombre real del artista, mantenía una relación con la menor cuando ella tenía 13 años. De acuerdo con esta versión, tras ser amenazado con ser denunciado, la citó en su domicilio en Hollywood Hills el, donde presuntamente ocurrió el crimen.Posteriormente, habría ocultado losen la cajuela de un vehículo registrado a su nombre durante varios meses, hasta que fueronDavid Anthonyse ha declaradoy su defensa sostiene que las pruebas demostrarán que "no fue la causa de su muerte". Además, el cantante ejerció su derecho a que un juez determine, en un plazo de 10 días, si existepara llevar el caso a juicio.