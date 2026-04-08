Frida Sofía responde a versiones sobre embarazo y romance

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- Un

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, hija de Alejandra Guzmán, desató versiones en redes sociales sobre un. La modelo apareció durante el fin de semana en una reunión con amigos, donde también pareció presumir un nuevo romance, y algunos detalles de su look llamaron la atención de los internautas.En el clip, se ve a Sofía siendo abrazada por un hombre mientras ambos bailan al ritmo de un dj. Más adelante, frente a un espejo y de perfil, sudio la impresión de estar abultado en la zona del abdomen, mientras el hombre le tocaba la pancita. En otras tomas también se le ve fumando un vape y sosteniendo una copa; detalles que confundieron a algunos usuarios.La cantante aclaró la situación con unenviado al programa, donde desmintió los rumores sobre su vida personal:"Qué risa,. Aparte estoy fumando un vape, ¿cómo voy a estar fumando estando embarazada?", dijo entre risas.Con humor, también cuestionó si en el video se veía "gorda o qué ped". Frida aprovechó para negar que tenga actualmente una pareja sentimental.Más allá de las polémicas y la atención mediática,ha centrado su atención en sus. En 2023 participó en el programa ''", convirtiéndose en una de las artistas más destacadas de la edición, aunque no concluyó el concurso.La cantante y modelo también lanzó su: La loca inteligente", con joyería, anillos, aretes, pulseras y collares, de estilo vintage, boho chic y glam, así como productos de cuidado facial como cremas y masajeadores, enfocados en un aspecto saludable para sus clientes.