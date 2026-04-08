Lo sentencian a 45 años por feminicidio de su madre en Durango

DURANGO

, Dgo., abril 8 (EL UNIVERSAL).- Lainformó que fue

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a 44 años 11 meses y 29 días, por el delito deRosales de León, quien asesinó a su madre, María Cecilia Rosales León.Se llevó a cabo unen el cual el Juez de la Causa dictó, así como al pago de una multa de 380 mil 084 pesos y por concepto de reparación del daño la cantidad de 1 millón 594 mil 102 pesos.Fue el pasadoque cerca de las 11:30 horas,, de 43 años, se encontraba en compañía de su madre María Cecilia, de 63 años, al interior de su domicilio ubicado en la calle Río Lerma de la colonia Valle del Sur de, momento en el que comenzó a discutir con ella. Posteriormente lacon una silla de madera en repetidas ocasiones y terminó asfixiándola con las manos.fuey trasladado a la sala de detención provisional de esta Fiscalía, en tanto, el Agente delabrió la, la cual fue robustecida mediante los elementos probatorios aportados por agentes de la de la Policía Investigadora de Delitos y Servicios Periciales.Elde María Cecilia es el cuarto registrado en el estado de, donde desde 2018 se implementó unapara 16 municipios.