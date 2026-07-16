GEORGE LUCAS Y JODIE FOSTER CONDECORADOS
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El cineasta estadounidense George Lucas y las actrices de la misma nacionalidad Jodie Foster y Sigourney Weaver fueron condecorados este miércoles por el presidente francés, Emmanuel Macron, con la Legión de Honor, informó la prensa francesa.
El productor de cine estadounidense Chris Meledandri también fue condecorado con la misma distinción, mientras que el cineasta Claude Lelouch (uno de los referentes del cine francés) lo fue con la de comendador de l l Orden Nacional del Mérito.
Lucas (creador de la saga ´Star Wars´), Foster (´El silencio de los corderos´), Weaver (´Alien´) y Meledandri (fundador del estudio "Illumination", que produce la serie de ´Los Minions´) fueron distinguidos con el rango de Caballero o Dama, el de menor rango en la jerarquía de la Legión de Honor. La Legión de Honor más alta distinción francesa, creada en 1802 por Napoleón Bonaparte, se concede sobre todo a ciudadanos franceses, aunque, excepcionalmente también se otorga a extranjeros con relación con Francia o que hayan realizado contribuciones significativas a la ciencia, la cultura, la política o la ayuda humanitaria.
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