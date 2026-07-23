Studio Ghibli Fest crece con nuevas generaciones que ven "Totoro" y "Ponyo"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

NUEVA YORK (AP) — Cada vez que sale el calendario, Amanda Mendoza VanCleave marca con un círculo las fechas.

Ghibli Fest, las reposiciones en salas de cine de películas de Ghibli que llevan años realizándose, ha adquirido un significado especial para ella, su hija de 3 años y su madre, Araceli. Cada año, van a ver al cine cada reestreno de Ghibli.

"Justo cuando ve el logo de Totoro al inicio, grita: ´¡Totoro!´", VanCleave, de 34 años, cuenta sobre su hija. "Todos en la sala empezaron a reírse, y yo pensé: ´Ay, Dios, perdón´".

Aunque la familia descubrió las películas de Ghibli en HBO Max, las salidas a su cine favorito en Austin, Texas, se convirtieron en una tradición. A principios de este mes, cuando fueron otra vez a ver el clásico del anime de 1988 de Hayao Miyazaki, "Mi vecino Totoro" ("Tonari no Totoro"), llevaron pijamas a juego de Totoro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Ha sido lo nuestro", comenta VanCleave. "Nosotras tres juntas".

El apasionado fandom que Ghibli suele inspirar está bien documentado. Sin embargo, la constancia con la que las películas del estudio japonés de animación se mantienen en cartelera, años, incluso décadas después de su estreno, no tiene parangón en el cine. Cada año, tanto los fans veteranos de Ghibli como los nuevos, los más pequeños, acuden en masa a las salas.

Con fechas esporádicas de junio a octubre, Ghibli Fest lleva una década en marcha. Películas como "Mi vecino Totoro", "El viaje de Chihiro" ("Sen to Chihiro no kamikakushi") y "Ponyo" se han convertido no en reestrenos ocasionales, sino prácticamente en clásicos permanentes de la cartelera. Ghibli Fest se parece más a un maratón cinematográfico continuo: la respuesta del cine a la gira interminable de Bob Dylan.

Y, de forma notable, sigue creciendo. Cuando GKids, el distribuidor en Norteamérica de Ghibli, y Fathom Entertainment lanzaron Ghibli Fest en 2017, sus cinco títulos sumaron 5 millones de dólares en ventas de entradas. Pero los años de mayor taquilla del festival han sido los últimos tres, todos después de que los títulos de Ghibli llegaran al streaming en HBO Max en 2020.

"Mentiría si dijera que, cuando concebimos el programa, pensé que duraría tanto como ha durado", afirma Dave Jesteadt, presidente de GKids. "Desafía la sabiduría convencional. Seguimos esperando el año en que la gente se canse de ir a ver las películas, pero eso no es lo que está pasando. Cada año, sin excepción, vemos que se baten récords. La recaudación sube, no baja".

Ghibli Fest crece en taquilla y sedes

El mejor año de Ghibli Fest fue 2024, cuando 14 películas sumaron 16,4 millones de dólares en ventas. El año pasado, ocho películas recaudaron 10,6 millones. Este año, tanto "Ponyo" como "Mi vecino Totoro" ya se exhibieron en populares tandas de cinco días.

Shannah Miller, vicepresidenta de marketing de Fathom, una empresa propiedad de las principales cadenas de cines del país, ha visto cómo la demanda sigue expandiéndose.

"Cuando empezamos, creo que nuestra presencia en salas era de unas 640 sedes", explica Miller. "Este año, vamos a superar las 1.100 sedes. Empezamos con dos, quizá tres fechas de exhibición para un título en particular, pero por la demanda de los fans, tenemos funciones de cinco días para algunos títulos".

Cuando GKids obtuvo por primera vez el catálogo de Ghibli en 2011, el estudio japonés enfatizó lo importante que era para ellos la exhibición en salas. Al principio, GKids organizó retrospectivas, sobre todo en grandes mercados y en cines de arte. Pero Ghibli Fest llevó las películas a multicines, donde una nueva generación de niños podría detenerse ante una figura de cartón de Kiki (de "Kiki: Entregas a domicilio") o de Sin Cara (de "El viaje de Chihiro") y preguntarse si existirán mundos de animación más allá de Disney.

"Una de las peores cosas que les pueden pasar a los clásicos es que se les perciba como clásicos y se los mantenga en ámbar", sostiene Jesteadt. "Queríamos pasar a una celebración nacional que realmente tratara estas películas como equivalentes a cualquier estreno nuevo de Hollywood".

Tradición familiar y cultura en Ghibli Fest

Aunque la asistencia al cine en Norteamérica sube más de un 10% este año, las salas han aprendido en la última década que no siempre pueden depender de un flujo constante de nuevos estrenos de Hollywood. Suele haber baches en el calendario, y los primeros días de la semana siempre son lentos, de todos modos.

Las películas antiguas han ido llenando cada vez más esos huecos. Ghibli Fest, sin embargo, es anterior a tendencias más recientes de cine de repertorio. Y los efectos a largo plazo han dado frutos, ayudando a fomentar nuevos amantes de Ghibli. Mientras que una generación anterior pudo haber sido introducida primero a través de la obra maestra de Miyazaki de 2001, "El viaje de Chihiro", GKids ahora ve a espectadores más jóvenes "iniciados" con "Ponyo" o "El increíble castillo vagabundo" ("Hauru no ugoku shiro")

"Cuando incorporamos el catálogo al streaming por primera vez en 2020, pensamos: ´Bueno, seguro que este es quizá el momento´", relata Jesteadt. "Pero, si acaso, eso solo atrajo a un nuevo público que quería ver estas películas en el cine por primera vez".

El festival de este año continúa con "Cuentos de Terramar" (8 y 10 de agosto), "Recuerdos del ayer" (9 y 11 de agosto), el 40.º aniversario del primer estreno de Ghibli, "El castillo en el cielo" de 1986 (22-26 de agosto), una versión remasterizada en 4K de "La princesa Mononoke" (26-30 de septiembre) y, por último, el 25.º aniversario de "El viaje de Chihiro" (17-21 de octubre).

Aunque algunas de estas películas se reestrenan en otros países, Ghibli Fest es, hasta ahora, un fenómeno estrictamente basado en Estados Unidos.

"Estamos igual de asombrados que orgullosos de lo que estamos construyendo y de la oportunidad de celebrar, en lugar de quedarnos en toda esa conversación sombría de ´¿está muerto el cine?´", señala Miller. "Con Studio Ghibli tenemos una historia distinta que contar".

Studio Ghibli es una potencia cultural tan grande que hay incontables oportunidades para reconectar con sus historias. El Museo de la Academia de Cine alberga una nueva exposición de "Ponyo". El compositor Joe Hisaishi está de gira con la música de muchas de las películas, incluida una residencia de siete noches en agosto en el Radio City Music Hall de Nueva York.

Pero las películas en sí, en la gran pantalla, son las llamas eternas de Ghibli. Las proyecciones son lugares donde los fans de Ghibli, nuevos y veteranos, se reúnen y se sumergen en el esplendor natural de las historias.

Angela Lector, de 27 años, asistió a "El increíble castillo vagabundo" vestida como su heroína, Sophie, y conoció a estudiantes japoneses de cine en una proyección de "La princesa Mononoke", una de sus favoritas desde que era niña.

"Estar en el cine es mucho más divertido que estar en HBO Max", dice Lector. "En tu casa puedes hacer tus propias palomitas y acurrucarte con tu perro. Pero en el cine de verdad puedes hablar con gente que no conoces sobre la película".

Las únicas quejas de los fans de Ghibli suelen ser que el festival no incluye más joyas menos conocidas del catálogo. A Lector le encantaría que trajeran de vuelta "Nausicaä del Valle del Viento", de 1984, anterior a Ghibli.

"Las películas de Ghibli son atemporales. Hay algo para todos en ellas", asegura Lector. "Todo se siente humano. Nadie es demasiado poderoso ni demasiado pequeño".

Eso también puede aplicarse a los miembros del público. VanCleave notó recientemente que una compañera de clase de su hija llevaba un lazo como el de Kiki.

"Vi a su mamá y le pregunté al respecto. Nos pusimos a hablar, y ella también había visto películas de Ghibli en casa", cuenta VanCleave. "Así que la invitamos a ´Ponyo´, y fue su primera experiencia en una sala de cine. Fue tierno. Las dos niñas de 3 años compartieron un sillón reclinable".