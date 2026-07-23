Cámara de Representantes aprueba resolución para detener guerra en Irán

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WASHINGTON (AP) — La Cámara de Representantes aprobó el jueves, por un estrecho margen, una resolución para detener la acción militar de Estados Unidos en Irán, enviando una advertencia al presidente Donald Trump por segunda vez mientras la guerra se intensifica y el futuro del conflicto es cada vez más incierto.

Cámara de Representantes vota resolución para detener guerra en Irán

La votación para exigir la aprobación del Congreso para la guerra fue de 214 a favor y 208 en contra, y se produjo justo antes de que el Senado rechazara por estrecho margen una resolución similar, con una votación de 47 a 49. Aunque las votaciones impulsadas por los demócratas son en gran medida simbólicas, buscan enviar una señal contundente al mandatario republicano de que su apoyo en el Capitolio se está erosionando a medida que la guerra se prolonga y legisladores de ambos partidos cuestionan el objetivo final de su administración.

La guerra no ha tenido "ninguna misión clara, ninguna estrategia, ningún objetivo final", afirmó la representante demócrata por Washington Pramila Jayapal, quien encabezó la resolución en el pleno de la Cámara.

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La resolución de la Cámara fue aprobada después de que un puñado de republicanos votó con los demócratas para poner fin a la guerra. Pero la gran mayoría de los republicanos en ambas cámaras votó a favor de respaldar la guerra y ceder a Trump las facultades del Congreso en materia bélica.

La guerra inició a finales de febrero con ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel. Se alcanzó un frágil acuerdo de alto el fuego en abril, pero Trump declaró a principios de este mes que el alto el fuego había "terminado".

El republicano ha insistido en que los ataques continuos contra Irán no significan un regreso a la guerra ni una acción a largo plazo. Tras la primera votación de la Cámara para detener la guerra a principios de junio, publicó en redes sociales que dicho proceso era "antipatriótico" e "insignificante".

Reacciones y postura oficial sobre la guerra en Irán

En una declaración de política de la administración emitida el jueves por la Casa Blanca se indica que las resoluciones no tienen fuerza de ley y se insta a los legisladores a votar en contra.

"El presidente tiene la autoridad constitucional para defender a Estados Unidos y a nuestros ciudadanos del peligro que representa el régimen iraní", se lee en la declaración. "Esto requiere la capacidad de actuar con decisión para garantizar que nunca obtenga un arma nuclear".

Los bombardeos aéreos estadounidenses continúan, los esfuerzos diplomáticos muestran pocas señales públicas de avance y funcionarios de ambos bandos se han atrincherado en la disputa sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para la energía mundial que permanece en gran medida cerrada. La impopular guerra amenaza con una mayor disrupción económica global y está elevando los precios del combustible de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos este otoño.

"Estamos en esta nueva fase de escalada en la que han muerto estadounidenses, y los estadounidenses experimentan el aumento de los costos; creo que es importante que se exija una rendición de cuentas", indicó el senador demócrata por Maryland Chris Van Hollen, quien encabezó el esfuerzo en el Senado el jueves. "Y esta es una guerra muy impopular".

La mayoría de los republicanos vota por ceder facultades

Mientras la Cámara debatía la resolución la noche del miércoles, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Brian Mast, legislador republicano de Florida, leyó los nombres de 18 militares que han muerto desde que comenzó la guerra.

"Menospreciar esta misión es menospreciar y denigrar el servicio mismo por el que estos miembros dieron su vida", declaró Mast. "Su sacrificio no fue en vano. Esta operación hace que se rindan cuentas por los cientos de veces que Irán ha atacado y matado a personas de Estados Unidos de América".

El principal demócrata del comité, el representante Gregory Meeks, representante demócrata por Nueva York, señaló que los presidentes deben presentar sus argumentos ante el Congreso.

Los militares que murieron hicieron el máximo sacrificio por "una guerra ilegal no autorizada que el pueblo estadounidense no quiere", expresó Meeks.

Los demócratas dijeron que continuarían obligando a los republicanos a votar sobre el tema.

"Si Donald Trump no escucha al pueblo y no pone fin a esta guerra, entonces el Congreso debe hacerlo", dijo el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, representante demócrata por Nueva York.

Trump sigue de cerca las votaciones sobre Irán

Los republicanos en ambos lados del Capitolio saben que votar contra la guerra puede tener un costo político, aunque muchos de ellos han cuestionado en privado la gestión del conflicto por parte del gobierno de Trump.

En su publicación tras la votación de la Cámara en junio, Trump llamó a los cuatro republicanos que votaron con los demócratas "¡BUSCADORES DE PROTAGONISMO!" y dijo que deberían "avergonzarse".

"Preferirían que nuestro país fracasara antes que darme otra, de muchas, victorias", manifestó.

Cuando el Senado aprobó por primera vez en junio una resolución sobre poderes de guerra respecto a Irán, Trump calificó como "perdedores" a los cuatro republicanos que votaron a favor y luego los reprendió en un almuerzo de senadores republicanos al que asistió al día siguiente.

El senador republicano por Luisiana Bill Cassidy, uno de los republicanos que votó con los demócratas, dijo después que había chocado con Trump sobre el tema. Dijo que le dijo directamente a Trump que necesitaba dar más detalles al público sobre el conflicto.

"Se suponía que esto iba a durar cuatro semanas. Ha durado cuatro meses", declaró Cassidy. "Nuestros objetivos originales no se han logrado".

Trump replicó, contó después Cassidy a los reporteros, y Cassidy le dijo al mandatario que no cambiaría su voto hasta recibir una sesión informativa. Más tarde, la Casa Blanca cedió, concediéndole a Cassidy una reunión individual, y el republicano de Luisiana cambió su voto en una repetición nocturna de la votación antes de que el Senado se fuera a un receso de dos semanas.

Cassidy votó nuevamente en contra de la resolución el jueves.

Los estadounidenses desaprueban la guerra, según las encuestas

La mayoría de los estadounidenses desaprueba la manera en que Trump maneja la situación con Irán, según encuestas recientes. Un sondeo de Washington Post/Ipsos realizado en julio encontró que pocos estadounidenses creen que la guerra en Irán haya valido la pena, y la mayoría no confía en que la acción militar de Estados Unidos en Irán y las negociaciones para poner fin a la guerra impedirán que Irán desarrolle armas nucleares.

Solo alrededor de dos tercios de los republicanos aprueban la gestión de Trump sobre la situación en Irán, según la encuesta. La mayoría de los republicanos, cerca de 6 de cada 10, cree que la guerra ha valido la pena y confía en que la acción militar y las negociaciones posteriores impedirán que Irán desarrolle armas nucleares, pero una proporción considerable —aproximadamente un tercio— no está convencida.

El senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, dijo que, si el Congreso no puede obligar a Trump a buscar la autorización del organismo, entonces los legisladores deberían impedir la financiación de la guerra. La Cámara adoptó el miércoles una propuesta presupuestaria de 95.000 millones de dólares solo de republicanos, que incluye dinero para la guerra en Irán, pero su futuro es incierto en el Senado.

"Quiere violar la ley, bien, que viole la ley, pero nosotros controlamos el proceso de asignaciones, y eso es lo que necesitamos usar", dijo Kaine.