Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025

MADRID- El mexicano Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) fue galardonado este lunes con el Premio Cervantes 2025, el máximo reconocimiento de las letras en español y dotado con 125.000 euros, "por la excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispana".

El fallo del jurado resalta además que, "a lo largo de más de cinco décadas, Gonzalo Celorio ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva en la que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida".

Una decisión avanzada por el ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, en una rueda de prensa en la que anunció el ganador del premio, a quien se lo había comunicado poco antes. Es el séptimo autor mexicano que logra el Cervantes.

"Su obra es al mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana", señala el jurado, del que han formado parte los dos últimos ganadores del Cervantes, los españoles Álvaro Pombo (2024) y Luis Mateo Díez (2023).

En sus libros "resuenan la ironía, la ternura y la erudición, trazando un mapa emocional y cultural que ha influido en generaciones de lectores y escritores".

"Celorio representa la figura del escritor integral: creador, maestro y lector apasionado", además de ser el "constructor de un legado invaluable que honra la lengua española y la mantiene viva en su forma más alta: la de la palabra que piensa, siente y perdura", agrega el fallo.

Narrador, ensayista, cronista y una de las figuras más destacadas de la literatura mexicana contemporánea, Celorio es doctor en Lengua y Literaturas Hispánicas y está especializado en Literatura Hispanoamericana por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Actualmente es profesor de literatura hispanoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde dirige la cátedra extraordinaria ´Maestros del Exilio Español´.