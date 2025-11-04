BRITNEY SPEARS DESACTIVA SU CUENTA DE INSTAGRAM
Britney Spears ha desactivado su cuenta de Instagram, donde en las últimas semanas había publicado mensajes que preocuparon a su público debido a una nueva disputa con Kevin Federline, su exmarido y padre de sus dos hijos.
Al pinchar en su cuenta en esa red social (@britneyspears), donde tenía unos 42 millones de seguidores, se especifica que ya no está disponible y que “es posible que el enlace no funcione o que el perfil se haya suprimido”.
Uno de sus últimos mensajes fue publicado a mediados de octubre. La autora de ‘... Baby One More Time’ o de ‘Oops! I Did It Again’ respondía a los primeros extractos que se habían adelantado del libro de memorias de Federline, ‘You Thought You Knew’, en el que el DJ y bailarín decía estar preocupado por ella y aseguraba que “se ha vuelto imposible fingir que todo va bien”.
Spears, que estuvo casada con él de 2004 a 2007, rechazó en su post la imagen que se proyectaba de ella como madre.
“La constante manipulación por parte de mi ex esposo es extremadamente dolorosa y agotadora.
Siempre he suplicado y clamado tener una vida con mis hijos. Las relaciones con adolescentes varones son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación”, decía.
