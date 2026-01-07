logo pulso
Guillermo del Toro regresa a Sundance con función especial de Cronos

La icónica película Cronos de Guillermo Del Toro será proyectada en Sundance en una versión 4K recientemente restaurada, marcando un hito en la carrera del cineasta.

Por El Universal

Enero 07, 2026 07:58 p.m.
A
Guillermo del Toro regresa a Sundance con función especial de Cronos

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- Guillermo del Toro volverá a Sundance, pero en esta ocasión no para presentar un nuevo proyecto, sino para revisitar la película que lo puso en el radar del cine internacional.

Fue en 1994 cuando el nombre del mexicano comenzó a circular con fuerza más allá del ámbito local gracias a "Cronos", su primera película, y que, casualmente, fue estrenada en este mismo festival.

Ahora, más de tres décadas después, Del Toro regresará al lugar donde todo comenzó para asistir a una proyección especial de la película.

La función, que formará parte un programa especial, se llevará a cabo el próximo 27 de enero. "Cronos" será exhibida en versión 4K recientemente restaurada por Janus Films.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Escrito y dirigido por el tapatío, la película sigue a un anticuario que entra en contacto con un artefacto alquímico capaz de otorgar vida eterna, una premisa que planteaba temas como el cuerpo, la corrupción y el precio de la inmortalidad.

La participación de Del Toro en Sundance ocurre mientras el cineasta atraviesa la temporada de premios por su adaptación de "Frankenstein", lo que establece un contraste directo entre el origen de su carrera y el punto en el que se encuentra actualmente dentro de la industria.

El regreso de "Cronos" al festival también coincide con la última edición de Sundance en Utah antes de su traslado a Boulder, Colorado, lo que convierte la proyección en un ejercicio de memoria tanto para el director como para el propio certamen.

Además de la proyección, Guillermo también ofrecerá una sesión de preguntas y respuestas.

SLP

