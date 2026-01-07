González Cázares, nueva directora de la Facultad de Derecho
Fue electa en sesión del Consejo Directivo Universitario este miércoles
La maestra Georgina González Cázares fue electa este miércoles como nueva directora de la Facultad de Derecho "Ponciano Arriaga" de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
La terna sometida a votación estuvo integrada por Javier Delgado Sam, Luz María Lastras y Georgina González Cázares.
En la sesión del Consejo Directivo Universitario (CDU), González Cázares fue favorecida por la votación con 26 preferencias; 21 votos fueron para Javier Delgado Sam; cero votos para Luz María Lastras y 5 votos nulos.
La dirección de González Cázares abarcará un periodo de 2 años de 2026 a 2028.
