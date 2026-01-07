Desarticulan banda dedicada al cobro de piso y extorsiones

Ciudad Valles.- Agentes de la Guardia Civil Estatal, lograron desarticular a presuntos integrantes de una banda dedicada al cobro de piso y extorsiones a comerciantes en la región Huasteca a quienes se les aseguró droga y artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas".

Se trata de dos sujetos vinculados además a un cártel delictivo, mismos que fueron capturados en una quirúrgica intervención operativa sobre el Bulevar Lázaro Cárdenas entre calle Francisco I. Madero y Calle Guerrero, Colonia Moctezuma.

Los presuntos responden a los nombres de Francisco N. de 31 años de edad y Luis N. de 23 años de edad y quedaron a disposición de la autoridad competente junto con 23 artefactos metálicos conocidos como "poncha llantas", 50 bolsas plásticas en cuyo interior había hierba seca en color verde con las características propias de la marihuana, así como dos teléfonos celulares, la cantidad de $6,550.00 pesos (seis mil quinientos cincuenta pesos) y 01 vehículo marca Hyundai tipo Elantra en el que se trasladaban.

En el Potosí, sin límites, se trabaja sin descanso para que tú y tu familia vivan tranquilos, por ello te seguimos haciendo un llamado a colaborar con las autoridades haciendo uso responsable de las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí