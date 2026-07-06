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HARRY STYLES BATE RÉCORD DE CONCIERTOS

Por EFE

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
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HARRY STYLES BATE RÉCORD DE CONCIERTOS
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      El cantante británico Harry Styles ha batido el récord de conciertos consecutivos celebrados en el estadio londinense de Wembley, superando los máximos conseguidos hasta ahora por Taylor Swift y Coldplay, tras completar este fin de semana una residencia de 12 fechas como parte de su última gira mundial ´Together, Together´.

      El exintegrante de One Direction, de 32 años, se convirtió así en el artista que más conciertos ha realizado en el emblemático estadio en una misma gira, superando el récord de 10 fechas que la banda Coldplay logró el verano pasado, y las ocho noches que Taylor Swift completó en solitario con su ´The Eras Tour´ en 2024.

      Styles inició su residencia londinense de ´Together, Together´ el pasado 12 de junio y la concluyó este sábado, 4 de julio, con su duodécimo concierto, que tuvo una temática especial al coincidir con el día principal del Orgullo LGTBI+ de Londres. 

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