Héctor Parra presentan amparo para modificar su sentencia

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- A cuatro años de que el actor Héctor Parra fuera detenido por acusaciones de abuso sexual, y tras ser declarado culpable en 2023 por corrupción de menores, su hija Daniela Parra sigue de cerca el proceso legal de su padre.

La joven actriz compartió en redes sociales un pequeño avance del caso, ya que su equipo legal presentó un nuevo amparo con la intención de modificar o revertir la sentencia que mantiene a Parra privado de la libertad en el Reclusorio Oriente.

El actor recibió inicialmente una condena de 10 años y seis meses de prisión por corrupción de menores en contra de su hija menor, Alexa Hoffman.

Posteriormente, la pena se elevó a 13 años al incluirse el cargo de abuso que antes había sido descartado, y en enero de 2025 volvió a modificarse a 12 años y seis meses, de acuerdo con un comunicado de Olivia Rubio, representante legal de Alexa, con una multa reducida a poco más de 180 mil pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Daniela Parra tiene esperanza

En un video en su cuenta de Instagram, Daniela expresó que el amparo "es algo que veníamos esperando desde hace tiempo".

Este nuevo recurso legal intenta abrir una vía adicional en un caso que ha tenido diversas resoluciones judiciales, además de influir en la sentencia de Parra.

Daniela reconoce que será un proceso complejo. "Lo único que siempre hemos pedido es que sea un juicio justo, algo que no ha sido. Todavía falta un camino largo por recorrer", añadió.

Sabe que no pueden cantar victoria, pero confían en el proceso. Asimismo, pidió a sus seguidores oraciones y apoyo en medio de la incertidumbre del caso del artista.

El caso Parra

El caso Parra ha sido altamente mediático e incluso ha generado enfrentamientos públicos entre Alexa Hoffman, hija de la actriz Ginny Hoffman, y Daniela, incluyendo amenazas de denuncias.

Parra fue acusado de abuso sexual por Alexa, quien ha mantenido su versión durante los cuatro años, asegurando que sufrió agresiones desde los 6 hasta los 14 años. En algún momento, el histrión afirmó que comenzó a tener tensiones con Alexa por Ginny, quien la aconsejaba.

Ginny también ha sido protagonista en el caso, enfrentando acusaciones de manipular a su hija e inventar acusaciones contra el actor, además de dar visibilidad pública al tema.

Daniela se ha convertido en la vocera del actor desde su arresto e incluso ha iniciado emprendimientos para apoyar económicamente el proceso. Ha señalado corrupción en el procedimiento y ha cuestionado a algunos funcionarios, calificándolos de "vendidos".

Olivia Rubio, abogada de Alexa, señaló que no cobra por la defensa de la joven, pues siempre ha creído en ella. También fue objeto de polémica, ya que algunas personas dudaron de su titulación como defensora legal

El caso ha dividido opiniones entre quienes apoyan la versión de Alexa y quienes consideran que Héctor Parra podría ser inocente.