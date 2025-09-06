logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE CASA!

Fotogalería

¡SE CASA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

"En el camino", del mexicano Pablos, gana como mejor película en Venecia

Por EFE

Septiembre 06, 2025 12:14 p.m.
A
En el camino, del mexicano Pablos, gana como mejor película en Venecia

'En el camino', sobre un romance homosexual en el mundo de los camioneros obra del director mexicano David Pablos, ganó este sábado el premio a mejor película de la sección Horizontes del Festival de Venecia, dedicada a las nuevas vanguardias.

El realizador agradeció a su equipo por su "pasión" e "implicación" en el proyecto al recoger el galardón en el Palacio del Cine del Lido veneciano.

"Esta película viene de un lugar muy personal y es muy bonito ver que conecta con otras personas", reconoció el cineasta.

Junto a él, una de las productoras del filme, Inna Payan, que agradeció el trabajo de todos los coproductores, entre los que citó a Diego Luna. Y cerró sus palabras con el grito: "VIva el cine y viva Palestina".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la víspera, la película de Pablos había sido distinguida con el 'Queer Lion', un galardón colateral de la Mostra que premia a las mejores obras de temática homosexual.

'En el camino' es una historia de amor entre Veneno (Víctor Prieto), un joven vagabundo que se prostituye en las peligrosas carreteras del norte mexicano, y el duro camionero Muñeco (Osvaldo Sánchez) y los intentos de ambos por evitar un trágico final.

El encuentro entre ambos dará origen a una intimidad inesperada en medio de un mundo de testosterona y a un viaje común en el que emergerán las sombras del pasado, poniendo sus vidas en peligro.

Pablos recrea un idilio homosexual donde menos cabría esperarlo, en los bares o 'cachimbas' y en las carreteras del méxico norteño, planteando escenas de sexo explícito y desnudez.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En el camino, del mexicano Pablos, gana como mejor película en Venecia
En el camino, del mexicano Pablos, gana como mejor película en Venecia

"En el camino", del mexicano Pablos, gana como mejor película en Venecia

SLP

EFE

Alejandro Fernández pospone conciertos por salmonelosis
Alejandro Fernández pospone conciertos por salmonelosis

Alejandro Fernández pospone conciertos por salmonelosis

SLP

El Universal

El legado hotelero de Giorgio Armani: lujo en Dubái y elegancia en Milán
El legado hotelero de Giorgio Armani: lujo en Dubái y elegancia en Milán

El legado hotelero de Giorgio Armani: lujo en Dubái y elegancia en Milán

SLP

El Universal

El diseñador italiano llevó su visión estética más allá de la moda con dos hoteles icónicos, donde cada detalle refleja su estilo sofisticado y atemporal.

Uñas de septiembre 2025: 5 diseños en tendencia para lucir este otoño
Uñas de septiembre 2025: 5 diseños en tendencia para lucir este otoño

Uñas de septiembre 2025: 5 diseños en tendencia para lucir este otoño

SLP

El Universal

Del minimalismo elegante al estilo patriótico, estas ideas de manicura combinan colores cálidos, acabados naturales y toques creativos