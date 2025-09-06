logo pulso
Este domingo, operativo vial por la Rodada Ciclista

Se realizarán cortes momentáneos a la circulación vehicular

Por Pulso Online

Septiembre 06, 2025 04:24 p.m.
A
Este domingo, operativo vial por la Rodada Ciclista

Este domingo 07 de septiembre, el Gobierno de la capital a través de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y del Bienestar, realizará la "Gran Rodada Ciclista Municipal San Luis en Bici", un evento que promueve la convivencia familiar, el deporte y la movilidad sustentable. 

La rodada contempla dos categorías, libre y kids, que iniciará en el Jardín de Tequis, avanzará por la avenida Venustiano Carranza al poniente, para después recorrer la Glorieta González Bocanegra, Himno Nacional, Mariano Jiménez, Santos Degollado, Reforma y nuevamente Venustiano Carranza, hasta regresar al punto de inicio.

Para la categoría  Kids, la ruta  partirá también del Jardín de Tequis sobre la avenida Venustiano Carranza, realizará un retorno a la altura de Fray José de Arlegui, avanzará hacia Mariano Ávila y finalizará en el mismo punto de salida. Cabe destacar que los ciclistas infantiles saldrán al mismo tiempo que la categoría libre, pero regresarán antes en la intersección de Carranza con Fray José de Arlegui.

La zona de concentración será frente al Jardín de Tequis desde las 09:00 horas, donde se espera reunir a cerca de 800 ciclistas en la categoría libre y 200 en la categoría infantil.

Para este evento, la Dirección General de Policía Vial y Movilidad implementará un dispositivo de seguridad vial que contará con la participación de oficiales que estarán desplegados como avanzada y resguardo del contingente, realizando cortes momentáneos a la circulación vehicular. 

Al concluir la rodada, la circulación vehicular será restablecida y continuará el cierre vial en la avenida Venustiano Carranza hasta concluir las actividades de la ciclovía dominical.

