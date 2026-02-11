Irene Azuela habla del desgaste emocional que le dejó "Mamá Elena"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).-

reconoció que, al terminar las grabaciones de la

de "", sintió la necesidad de hacer algo que la hiciera sentirse joven.o simplementefue su primera reacción, pues después de haber pasado tanto tiempo interpretando a, un personaje marcado por el rencor, ella invadió."Termina conimportantes, sobre todo en un momento como es la. Sentirse tan sola debe ser durísimo, pero también es parte de las consecuencias que ha tomado en su vida", explicó la actriz, en conferencia de prensa.Lade la serie, estrenada en 2024, presentó acomo unaque controla con mano firme tanto la hacienda familiar como la vida de sus hijas. Esa dureza le ganó el, algo que Azuela interpreta como una señal de que"Es un halago que la odien. Eso es lo que queríamos desde un principio. Yo misma la odié y la gocé, por eso, esos comentarios son una palmadita en el hombro", agregó.La, que se estrena este 15 de febrero por, aborda las consecuencias directas de las decisiones de, una situación que, para la actriz, abre una reflexión más amplia:"Algo que me llama la atención en esta, es que suy me hace pensar, cuántas veces ponemos nuestras mismas limitaciones en una persona o una idea".Por su parte, elexplicó que la nueva entrega sigue la, pero nos presenta a los personajes en un"La trama es la misma, pero evoluciona. Loslo mismo, aunque ahora lo viven desde otro lugar, después de todas las tragedias que ya pasaron", señaló." es la adaptación al streaming de la obra de la escritoray, además de Azuela, participan en el elenco Azul Guaita, Andrés Baida, Andrea Chaparro, Ana Valeria Becerril, Lesslie Apodaca, Ángeles Cruz y Louis David Horné, entre otros.