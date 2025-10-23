Iron Maiden anuncia su regreso a México

La agrupación Iron Maiden anunció su regreso a México para 2026, el show será en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México como parte del "Run For Your Lives World Tour 2026!".

La cita está programada para el 02 de octubre, así lo anunció la agrupación en sus redes sociales.

"Este próximo show cumplirá 34 años desde que Maiden visitó México por primera vez en el Fear Of The Dark World Tour, y este espectáculo es la octava vez en este lugar ganador de premios".

En el anuncio se adelantó que habrán invitados especiales, los cuales serán anunciados a su debido tiempo; además habrá la experiencia Trooper VIP en México por primera vez.

La venta anticipada del club de fans comenzará el lunes 27 de octubre, antes de que las entradas salgan a la venta al público el viernes 31

Iron Maiden adelantó que todavía quedan más países por anunciar para el "Run For Your Lives World Tour 2026!".

Considerados pioneros de la nueva ola del heavy metal británico, los Iron Maiden han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y realizado más de 2mil 500 conciertos en 64 países de 6 continentes.