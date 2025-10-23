logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Fotogalería

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Apio Quijano se compromete con su novio

Por El Universal

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Apio Quijano se compromete con su novio

Apio Quijano, integrante del grupo musical Kabah se comprometió con su novio Juan Pa Serrano y compartió el romántico video con sus seguidores en redes sociales, donde ha recibido decenas de felicitaciones.

La pareja, que recientemente cumplió ocho años de relación, quieren una ceremonia especial, por lo que Juan Pa le entregó a Apio un anillo de compromiso durante un viaje por Europa. 

“¿Quieres tener una ceremonia conmigo?”, expresó en medio de la incredulidad del integrante de Kabah, quien se dijo fascinado con el anillo; el momento ocurrió en junio, y aunque la pareja dudó en compartir algo tan íntimo y especial en redes, finalmente lo hicieron y agradecieron el amor de sus seguidores por la noticia. 

“Este gran momento ocurrió en junio y fue un momento súper bonito y especial para nosotros, no sabíamos si compartirlo o hacerlo solo nuestro porque representa una celebración de los años que llevamos juntos y de la historia que hemos escrito año con año. Gracias por tan linda respuesta de su parte y estamos felices de que sean parte de este momento, los queremos mucho y esperen noticias”, se lee. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

REGRESAN POR SU 25 ANIVERSARIO
REGRESAN POR SU 25 ANIVERSARIO

REGRESAN POR SU 25 ANIVERSARIO

SLP

EFE

EL GRUPO LANZA UNA NUEVA VERSIÓN DE SU ÁLBUM ‘FOREVER’ EN FORMATO VINILO, EN UNA EDICIÓN MARMOLADO ROJO Y NEGRO LIMITADO, QUE SE PUBLICARÁ EL 7 DE NOVIEMBRE

ISABEL PREYSLER PUBLICA ‘MI VERDADERA HISTORIA’
ISABEL PREYSLER PUBLICA ‘MI VERDADERA HISTORIA’

ISABEL PREYSLER PUBLICA ‘MI VERDADERA HISTORIA’

SLP

EFE

Apio Quijano se compromete con su novio
Apio Quijano se compromete con su novio

Apio Quijano se compromete con su novio

SLP

El Universal

DE SPRINGSTEEN A GUILLERMO DEL TORO, ARRANCA EL AFI FEST
DE SPRINGSTEEN A GUILLERMO DEL TORO, ARRANCA EL AFI FEST

DE SPRINGSTEEN A GUILLERMO DEL TORO, ARRANCA EL AFI FEST

SLP

EFE