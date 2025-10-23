logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Fotogalería

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

ISABEL PREYSLER PUBLICA ‘MI VERDADERA HISTORIA’

Por EFE

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
ISABEL PREYSLER PUBLICA ‘MI VERDADERA HISTORIA’

LA EX MUJER DE JULIO IGLESIAS Y EX PAREJA DE MARIO VARGAS LLOSA, ISABEL PREYSLER, PRESENTÓ ESTE MIÉRCOLES ANTE MÁS DE CIEN PERIODISTAS EL LIBRO ‘MI VERDADERA HISTORIA’, EN EL QUE RELATA SU VIDA COMO ESPOSA Y MADRE, ADEMÁS DE MOMENTOS DESTACADOS CON LOS HOMBRES CON LOS QUE COMPARTIÓ SU VIDA. ACOMPAÑADA POR SU HIJA TAMARA FALCÓ Y FIELES AMIGOS, PREYSLER (MANILA, 1951) SEÑALÓ QUE SE DECIDIÓ A ESCRIBIR ESTAS MEMORIAS PORQUE SE HAN DICHO “TANTAS COSAS FALSAS, QUE AHORA HE DECIDIDO HACERLO YO. TENGO LA EDAD ADECUADA”, AUNQUE ASEGURA QUE EL LIBRO “ES LA REALIDAD CON MATICES”. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

REGRESAN POR SU 25 ANIVERSARIO
REGRESAN POR SU 25 ANIVERSARIO

REGRESAN POR SU 25 ANIVERSARIO

SLP

EFE

EL GRUPO LANZA UNA NUEVA VERSIÓN DE SU ÁLBUM ‘FOREVER’ EN FORMATO VINILO, EN UNA EDICIÓN MARMOLADO ROJO Y NEGRO LIMITADO, QUE SE PUBLICARÁ EL 7 DE NOVIEMBRE

ISABEL PREYSLER PUBLICA ‘MI VERDADERA HISTORIA’
ISABEL PREYSLER PUBLICA ‘MI VERDADERA HISTORIA’

ISABEL PREYSLER PUBLICA ‘MI VERDADERA HISTORIA’

SLP

EFE

Apio Quijano se compromete con su novio
Apio Quijano se compromete con su novio

Apio Quijano se compromete con su novio

SLP

El Universal

DE SPRINGSTEEN A GUILLERMO DEL TORO, ARRANCA EL AFI FEST
DE SPRINGSTEEN A GUILLERMO DEL TORO, ARRANCA EL AFI FEST

DE SPRINGSTEEN A GUILLERMO DEL TORO, ARRANCA EL AFI FEST

SLP

EFE