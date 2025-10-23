ISABEL PREYSLER PUBLICA ‘MI VERDADERA HISTORIA’
LA EX MUJER DE JULIO IGLESIAS Y EX PAREJA DE MARIO VARGAS LLOSA, ISABEL PREYSLER, PRESENTÓ ESTE MIÉRCOLES ANTE MÁS DE CIEN PERIODISTAS EL LIBRO ‘MI VERDADERA HISTORIA’, EN EL QUE RELATA SU VIDA COMO ESPOSA Y MADRE, ADEMÁS DE MOMENTOS DESTACADOS CON LOS HOMBRES CON LOS QUE COMPARTIÓ SU VIDA. ACOMPAÑADA POR SU HIJA TAMARA FALCÓ Y FIELES AMIGOS, PREYSLER (MANILA, 1951) SEÑALÓ QUE SE DECIDIÓ A ESCRIBIR ESTAS MEMORIAS PORQUE SE HAN DICHO “TANTAS COSAS FALSAS, QUE AHORA HE DECIDIDO HACERLO YO. TENGO LA EDAD ADECUADA”, AUNQUE ASEGURA QUE EL LIBRO “ES LA REALIDAD CON MATICES”.
