JACOBI JUPE SE UNE A ´EL EXORCISTA´

Por El Universal

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
JACOBI JUPE SE UNE A ´EL EXORCISTA´

EL JOVEN ACTOR JACOBI JUPE, PROTAGONISTA DE ´HAMNET´, LA EXITOSA PELÍCULA SOBRE WILLIAM SHAKESPEARE, SE UNIRÁ A SCARLETT JOHANSSON EN EL NUEVO FILM DE TERROR ´EL EXORCISTA´, INFORMA THE HOLLYWOOD REPORTER (THR).JACOBI MIKE FLANAGAN ESCRIBIÓ EL GUION Y DIRIGE LO QUE LAS COMPAÑÍAS DESCRIBEN COMO UNA VERSIÓN "FRESCA Y AUDAZ" DE LA PELÍCULA DE TERROR SOBRENATURAL. EL RODAJE DE ´EL EXORCISTA´ ESTÁ PREVISTO QUE COMIENCE EN MARZO EN NUEVA YORK. 

