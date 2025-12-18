JACOBI JUPE SE UNE A ´EL EXORCISTA´
EL JOVEN ACTOR JACOBI JUPE, PROTAGONISTA DE ´HAMNET´, LA EXITOSA PELÍCULA SOBRE WILLIAM SHAKESPEARE, SE UNIRÁ A SCARLETT JOHANSSON EN EL NUEVO FILM DE TERROR ´EL EXORCISTA´, INFORMA THE HOLLYWOOD REPORTER (THR).JACOBI MIKE FLANAGAN ESCRIBIÓ EL GUION Y DIRIGE LO QUE LAS COMPAÑÍAS DESCRIBEN COMO UNA VERSIÓN "FRESCA Y AUDAZ" DE LA PELÍCULA DE TERROR SOBRENATURAL. EL RODAJE DE ´EL EXORCISTA´ ESTÁ PREVISTO QUE COMIENCE EN MARZO EN NUEVA YORK.
