JASON MOMOA Y ADRIA ARJONA DERROCHAN AMOR
EL ACTOR ESTADOUNIDENSE Y LA ACTRIZ DE ORIGEN PUERTORIQUEÑO DERROCHARON AMOR EN LA ALFOMBRA ROJA DE LA PROYECCIÓN ESPECIAL DE "THE WRECKING CREW" EN EL REGAL TIMES SQUARE EN NUEVA YORK. LA PAREJA POSÓ MUY SONRIENTES, COMPARTIERON ABRAZOS Y BESOS FRENTE A LOS ASISTENTES Y LA PRENSA QUE YA LOS ETIQUETÓ COMO UNA DE LAS PAREJAS MÁS BESUCONAS; EN REDES SE ENCUENTRAN VIDEOS DE AMBOS EN SU FACETA MÁS ROMÁNTICA MUSICALIZADOS CON LOS TEMAS DE RICARDO ARJONA. EN DICIEMBRE, MOMOA COMPARTIÓ EN INSTAGRAM LO BIEN QUE SE LA PASÓ EN UN CONCIERTO DE SU SUEGRO ARJONA EN GUATEMALA.
