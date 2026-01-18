logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PRENDAS RETRO

Fotogalería

PRENDAS RETRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

JASON MOMOA Y ADRIA ARJONA DERROCHAN AMOR

Por El Universal

Enero 18, 2026 03:00 a.m.
A
JASON MOMOA Y ADRIA ARJONA DERROCHAN AMOR

EL ACTOR ESTADOUNIDENSE Y LA ACTRIZ DE ORIGEN PUERTORIQUEÑO DERROCHARON AMOR EN LA ALFOMBRA ROJA DE LA PROYECCIÓN ESPECIAL DE "THE WRECKING CREW" EN EL REGAL TIMES SQUARE EN NUEVA YORK. LA PAREJA POSÓ MUY SONRIENTES, COMPARTIERON ABRAZOS Y BESOS FRENTE A LOS ASISTENTES Y LA PRENSA QUE YA LOS ETIQUETÓ COMO UNA DE LAS PAREJAS MÁS BESUCONAS; EN REDES SE ENCUENTRAN VIDEOS DE AMBOS EN SU FACETA MÁS ROMÁNTICA MUSICALIZADOS CON LOS TEMAS DE RICARDO ARJONA. EN DICIEMBRE, MOMOA COMPARTIÓ EN INSTAGRAM LO BIEN QUE SE LA PASÓ EN UN CONCIERTO DE SU SUEGRO ARJONA EN GUATEMALA.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Eugenio Derbez retoma voz de Burro en Shrek 5
Eugenio Derbez retoma voz de Burro en Shrek 5

Eugenio Derbez retoma voz de Burro en Shrek 5

SLP

El Universal

DreamWorks se pone en contacto con Eugenio Derbez para ofrecerle nuevamente el papel de Burro en Shrek 5.

Olga Breeskin revela episodio con Julio Iglesias en hotel
Olga Breeskin revela episodio con Julio Iglesias en hotel

Olga Breeskin revela episodio con Julio Iglesias en hotel

SLP

El Universal

Julieta Venegas anuncia su Norteña Tour 2026
Julieta Venegas anuncia su Norteña Tour 2026

Julieta Venegas anuncia su Norteña Tour 2026

SLP

El Universal

BAD BUNNY: "EL MUNDO BAILARÁ" EN el SB"
BAD BUNNY: "EL MUNDO BAILARÁ" EN el SB"

BAD BUNNY: "EL MUNDO BAILARÁ" EN el SB"

SLP

EFE