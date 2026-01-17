logo pulso
Julieta Venegas anuncia su Norteña Tour 2026

Por El Universal

Enero 17, 2026 09:20 a.m.
Julieta Venegas anuncia su Norteña Tour 2026

La cantante y compositora mexicana Julieta Venegas anunció su Norteña Tour 2026.
A través de su cuenta de Instagram, compartió los detalles de su tour, "¡Estoy feliz de contarles que nos vamos de gira por México con Norteña! Estoy preparándoles muchas sorpresas y tengo muchas ganas de cantarles esta nueva etapa musical", comentó Venegas.
De acuerdo con la publicación, la gira, que se celebrará de mayo a junio, recorrerá más de 10 estados del pais: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz.
Las fechas del Norteña Tour 2026 son:
22 de mayo: Audiorama El Trompo, Tijuana, Baja California
23 de mayo: Plaza Calafia, Mexicali, Baja California
27 de mayo: Coliseo Centenario, Torreón, Coahuila
29 de mayo: Escenario GNP Seguros, Monterrey, Nuevo León
30 de mayo: Lienzo Charro, Ciudad Juárez, Chihuahua
04 de junio: Teatro Morelos, Toluca, Estado de México
05 de junio: Auditorio AREMA, Pachuca, Hidalgo
06 de junio: Auditorio Josefa Ortiz, Querétaro
09 de junio: Teatro Manuel Doblado, León, Guanajuato
10 de junio: Auditorio CCU, Puebla
12 de junio: Auditorio Metropolitano, Orizaba, Veracruz
14 de junio: Expo Tampico, Tampico, Tamaulipas
17 de junio: Auditorio Nacional, Ciudad de México
20 de junio: Teatro Diana, Guadalajara, Jalisco
La preventa de boletos, mediante Banamex arrancará el próximo lunes 19 de enero y la venta general el martes 20.
La exintegrante de la agrupación musical Tijuana No! cuenta con nueve álbumes de estudio: Aquí (1998), Bueninvento (2000), Sí (2003), Limón y Sal (2006), Otra cosa (2010), Los momentos (2013), Algo sucede (2015), La enamorada (2019) y Tu historia (2022).
Algunas de sus canciones más conocidas son Andar conmigo, Bien o mal, Eres para mí, Ese camino, Lento, Limón y sal, Me voy y Te vi. De acuerdo con Spotify, posee 18 millones 542 mil 546 escuchas mensuales.
De forma reciente, participó en el filme 31 Minutos: Calurosa Navidad, dirigida por los creadores del programa chileno de televisión Álvaro Díaz y Pedro Peirano, producida por Aplaplac y Amazon MGM Studios, y estrenada en Amazon Prime Video el pasado 21 de noviembre de 2025.
En él, tocó el piano y cantó la canción Mi muñeca me habló de Flor Bovina.

