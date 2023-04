Jay de la Cueva anuncia proyecto como solista

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- Ha pasado poco más de un año desde que Moderatto sacará su último material discográfico en el que hicieron un tributo a RBD con nuevas versiones de sus más grandes éxitos; en ese entonces el disco fue todo un éxito, pero lo que nadie sabía es que este podría ser de los últimos trabajos de la banda, tal y como la conocemos.

Y es que el futuro de la agrupación que se hiciera famosa gracias al "Detector de metal" por ahora es muy incierto, ya que su vocalista Jay de la Cueva anunció que su camino en la música se va separando, cada vez de sus compañeros; incluso, ya inició dos nuevos proyectos musicales. El primero un nuevo grupo de rock llamado The Guapos, mientras que el segundo se trata de su carrera como solista.

En un encuentro con los medios de comunicación, Jay explicó que en tantos años en la industria ha ido evolucionando y aunque está agradecido con todo lo que ha hecho en su vida, ya es momento de ver nuevos horizontes, los cuales lo tienen muy emocionado: "Estoy enfocado en mi primer álbum como solista que sale en verano y tengo una nueva banda que se llama The Guapos. Hay nueva música, (estoy) agradecido con todo lo que he hecho, agradezco mi pasado, pero tengo mucha fe en mi presente", dijo en declaraciones retomadas por Berenice Ortiz.

Esta nueva etapa en su vida, según explicó, es un reflejo de lo que ha aprendido en tantos años de carrera y que lo hacen ser una persona y un artista completamente diferente a quien era, cuando inició su aventura: "Agradezco mucho mi pasado y todo lo que he hecho en la música, pero lo voy a honrar desde otro lugar, yendo para adelante y tocando con otros músicos. Hoy en día soy otra persona y soy otro artista", agregó.

Si bien es cierto que no confirmó su salida de la banda con la que lleva ya más de dos décadas, sí dejó entrever que es algo que sucederá irremediablemente, pues su corazón ya está en otro lado: "Tengo todavía compromisos (con Moderatto) este año, pero iremos acomodando las cosas porque mi corazón y mi energía ya están puestos en mi álbum como solista y estoy muy ansioso por que lo puedan escuchar".

Respecto a otros temas, De la Cueva también fue cuestionado sobre el escándalo que enfrenta Kalimba por las acusaciones del presunto abuso sexual en contra de Melissa Galindo; sin embargo, y a pesar de ser un gran amigo del cantante, se negó a opinar al respecto o salir en su defensa.

"Esa es una cosa muy delicada que la verdad, no puedo hablar de eso. Yo quiero dar noticias lindas de la música, pero bueno, cada quien sus historias", finalizó.