Jorge Losa denuncia cobros irregulares en terraza del Zócalo de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, enero 9 (EL UNIVERSAL).- Jorge Losa, actor y exintegrante de La Casa de los Famosos, se volvió tendencia en redes sociales luego de denunciar un presunto abuso en un restaurante ubicado en una terraza del Zócalo de la Ciudad de México.

Su testimonio, difundido a través de un video, reavivó el debate sobre los cobros irregulares en establecimientos turísticos de la zona.

Jorge Losa denuncia cobros irregulares en terraza del Zócalo

En la grabación compartida en sus redes sociales, Losa relató que acudió a un restaurante localizado en la parte alta de un edificio frente al Zócalo capitalino, identificado como Los Terrazos, donde —según su versión— le fueron aplicados cargos que no se le informaron previamente.

El actor explicó que decidió hacer pública su experiencia con el objetivo de alertar a otros comensales. Señaló que así como acostumbra recomendar lugares cuando recibe un buen servicio, también considera necesario exhibir prácticas que califica como injustas y engañosas.

"No te dicen los precios y luego te la aplican", afirmó Jorge Losa, al detallar que el personal intentó justificar suplementos y conceptos que describió como "fuera de órbita, sin sentido y sin lógica".

De acuerdo con su testimonio, al cuestionar el monto final de la cuenta, el restaurante terminó por reconocer el error y ofreció una disculpa. Sin embargo, el actor subrayó que la situación solo se corrigió porque él reclamó directamente.

"Si no dices nada, te la aplican. Además pusieron unos precios que ni aparecían en el menú", expresó.

Usuarios reaccionan a la denuncia de Jorge Losa

La publicación no tardó en viralizarse y generó una ola de reacciones en redes sociales. Diversos usuarios aseguraron que este tipo de prácticas no son nuevas en terrazas y restaurantes con vista al Zócalo de la Ciudad de México, donde —afirman— los precios no siempre se muestran con claridad y suelen elevarse, especialmente cuando los clientes parecen turistas.

Además dejaron comentarios como:

· "Solo a sus amigos se les ocurre ir a las terrazas del centro. Si ya saben que cambian menús y precios, deberían evitarlas"

· "Pero si es del dominio público que esas terrazas del Zócalo son un nido de rateros"

· "Estafan a turistas esos restaurantes y bares que dan al Zócalo".