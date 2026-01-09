Explosión en vivienda de Coyoacán deja cuatro heridos
Fue por acumulación de gas en un inmueble en la colonia Paseos de Taxqueña
La mañana de este viernes se registró una explosión por acumulación de gas en un inmueble en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán.
Personal de protección civil, bomberos y de la alcaldía Coyoacán labora en el edificio habitacional ubicado en Paseo de Los Cipreses esquina Paseo de Los Naranjos.
De acuerdo con la alcaldía Coyoacán habría al menos cuatro personas lesionadas, además se reportan daños importantes en el inmueble, por lo que se realizan las valoraciones estructurales correspondientes.
Servicios de emergencia se encuentran trabajando en el sitio por lo que hay acordonamientos y cortes en la circulación en la zona.
