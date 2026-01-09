logo pulso
Explosión en vivienda de Coyoacán deja cuatro heridos

Fue por acumulación de gas en un inmueble en la colonia Paseos de Taxqueña

Por El Universal

Enero 09, 2026 12:49 p.m.
A
Explosión en vivienda de Coyoacán deja cuatro heridos

La mañana de este viernes se registró una explosión por acumulación de gas en un inmueble en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán.
Personal de protección civil, bomberos y de la alcaldía Coyoacán labora en el edificio habitacional ubicado en Paseo de Los Cipreses esquina Paseo de Los Naranjos.
De acuerdo con la alcaldía Coyoacán habría al menos cuatro personas lesionadas, además se reportan daños importantes en el inmueble, por lo que se realizan las valoraciones estructurales correspondientes.
Servicios de emergencia se encuentran trabajando en el sitio por lo que hay acordonamientos y cortes en la circulación en la zona.

Vuelca pipa de gasolina en Coyoacán

La noche del domingo 14 de diciembre de 2025, una pipa de transporte de gasolina premium se volcó sobre su costado derecho en el cruce de Circuito Aztecas y Calzada de Tlalpan, en la colonia Santa Úrs...

