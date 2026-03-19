José Ángel Bichir enfrenta operación tras caída desde tercer piso

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).-

, exnovia de José Ángel Bichir, da a conocer que la

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, doña Patricia Pascual, le contó que sí seráy, aunque no aseguró el motivo por el que la intervención será aplazada, sugirió que se podría tratar de una cuestión económica.Encon "", la actriz contó que, desde que sucedió el accidente, en el que elcayó desde un tercer piso, se ha mantenido encon doña Patricia, su exsuegra.Fue así que reveló que lale contó que este sí deberá de ser"Estoy enterándome con laque tengo con Pati, pero lo único que sé es que", expresó.Rojas indicó que una de las razones por lo que laa cabo, durante la estancia de José Ángel (que duró tres días) en el hospital, podría ser por losque habría supuesto suy elde lasque padece."Supongo que ha de haber sido unel que tuvieron ahorita", sugirió.También se mostróa la familia, en caso de que los Bichir necesiten de"Habrá que checar, me voy a poner en(la); por supuesto, si puedolo haré", precisó.Afirmó que elcuenta con la fortuna de que suloy, aunque quisiera tuviera tener un acercamiento, ha tratado de respetar el proceso emocional que eldebe de estar atravesando., no fue un, no se siente (bien) seguramente, debe de traer una, sin entender qué onda; son episodios en la vida que nos pasan para aprender, para crecer para valorar, gracias a Dios tiene a su mami, que lo ayuda, que nos tiene a mucha gente que estamos muy preocupados por él", ahondó.