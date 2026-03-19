Realizan operativo en finca ligada a "El Mayo" Zambada

CULIACÁN, Sin., marzo 19 (EL UNIVERSAL).- En un

, en el que participaron

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y de la Secretaria de Protección Ciudadana efectuaron una inspección en una finca propiedad de la, en la sindicatura del Salado, en donde fuedel sexo masculino.Los pobladores de la, en dicha sindicatura a más de 120 kilómetros al sur de Culiacán, reportaron que durante la madrugada, tres helicopteros blacchhawk,y luego uno de ellos descendió.Según los datos que se conoce, las, en forma inicial,en ese lugar, dos de ellas del sexo femenino, las cuales, fueron liberadas, tras asegurar a un civil, del cual se aduce es un trabajador de dicha finca rural.Losy de las fuerzas de ladesplegaron una inspección de varias viviendas del poblado del Alamo, sin que se conozca el objetivo de las acciones realizadas.Sobre las identidades de las dos mujeres que fueron retenidas por varios minutos, no se tienen datos concretos, solo se habla que son, quien se encuentra preso en los Estados Unidos.