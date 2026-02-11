Joven mexicano relata su experiencia como arbusto en medio tiempo de Bad Bunny

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- El pasado 8 de febrero, el

con una presentación del medio tiempo liderada porEl artista puertorriqueño ofreció una puesta en escena con una fuerte, donde lajugó un papel crucial. Entre la vegetación que adornaba el escenario se encontraban personas reales, y uno de ellos esEste joven mexicano revela cómo unsociales lo llevó de ser un espectador a formar parte integral del espectáculo.El proceso para integrarse al cuerpo de figurantes, conocido técnicamente como, comenzó con una búsqueda activa en plataformas digitales. Según explica, el hallazgo de la convocatoria ocurrió a través de, aunque la formalización del proceso se realizó mediante unen buscadores. La organización estableció parámetros estrictos para los aspirantes: una estatura de entre 5'7 y 6 pies (aproximadamente 1.70 a 1.83 metros), una complexión atlética y la capacidad física para cargar más de 40 libras (18 kilogramos), que es el peso real del traje de arbusto.De acuerdo con el testimonio de Gómez, elconsistía en una estructura similar a una manta pesada cubierta de pasto sintético, sostenida por tirantes que ejercían una presión considerable sobre los hombros. La logística de producción, atenta a la integridad de los participantes, realizó ajustes en el diseño tras las primeras pruebas. "Le pusieron un pedazo de gomilla (material acolchado) y eso nos ayudó bien harto", afirma el joven.Estos trajes estaban diseñados para permitir una, facilitando losy desplazamientos coordinados que el show exigía sin causar irritaciones en la piel.La preparación para los escasos minutos de gloria televisada requirió dede. Las sesiones se dividían entre tardes de lunes a viernes y jornadas matutinas los fines de semana. Gómez destaca que la seguridad y la confidencialidad son los pilares de la NFL y la producción del medio tiempo. Al ingresar al recinto para las prácticas, el personal de seguridad retiraba teléfonos móviles, cámaras y relojes inteligentes para evitar cualquier filtración de la narrativa visual del espectáculo.Durante el desarrollo de la presentación, el contacto con el artista principal fue limitado pero significativo. Gómez relata que, en una de las transiciones,pasó cerca de su posición y le dio un "" (choca esos cinco). No obstante, losy comportamiento prohibían estrictamente cualquier interacción que distrajera al intérprete o rompiera la formación.A pesar de lossociales sobre unaque apareció en pantalla mientras el cantante hablaba sobre el amor propio, Gómez aclara que él no fue quien realizó dicha acción, aunque celebra haber representado a su país en un escenario de tal magnitud. Al finalizar, la producción permitió que los participantes conservaran únicamente las piezas de las manos como recuerdo, debido al volumen del resto del equipo.