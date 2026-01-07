Jueza posterga juicio a hijo de Rob Reiner, acusado de matar a sus padres

LOS ÁNGELES (AP) — Una jueza aplazó el miércoles la lectura de cargos de Nick Reiner por el asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner, después de que su abogado solicitara ser reemplazado por un defensor público.

La jueza Theresa McGonigle accedió a la solicitud del abogado Alan Jackson durante una audiencia en la que Nick Reiner iba a ser procesado e iba a dar declaración. Jackson no explicó por qué quería dejar el caso.

McGonigle entonces aplazó la lectura de cargos hasta el 23 de febrero.

Durante su breve aparición en la Corte Superior de Los Ángeles el miércoles, Nick Reiner vestía un uniforme de preso marrón y tenía el cabello rapado. Su aparición se produjo tres semanas y media después de que el querido actor-director y su esposa de 36 años fueran encontrados asesinados a puñaladas en su hogar en la exclusiva zona de Brentwood en Los Ángeles.

McGonigle aprobó el uso de cámaras dentro de la sala del tribunal, pero dijo que no se podían tomar fotos del acusado.

Nick Reiner, de 32 años, el tercero de los cuatro hijos de Rob Reiner, ha estado detenido sin fianza desde su arresto el mes pasado, horas después de que sus padres fueran encontrados muertos. Fue acusado dos días después de dos cargos de asesinato en primer grado.

Tampoco presentó una declaración durante una breve primera aparición en la corte el 17 de diciembre, cuando llevaba grilletes y un chaleco de prevención de suicidios. No llevaba ese chaleco el miércoles.

Jackson no había dado indicios de los planes para su defensa. Antes de que la jueza lo retirara del caso, Jackson le dijo a la jueza que había 10 citaciones pendientes en la investigación de la defensa. La jueza le puso el secreto a la lista de personas y acordó que aún no era necesario compartirla con la fiscalía.

La defensora pública adjunta Kimberly Greene fue asignada como la nueva abogada de Nick Reiner.

Hace una década, Nick Reiner habló públicamente sobre sus luchas con la adicción y problemas psiquiátricos después de hacer una película con su padre, "Being Charlie", que estaba vagamente basada en sus vidas.

Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70, fueron asesinados temprano en la mañana del 14 de diciembre, y fueron encontrados a última hora de la tarde. El médico forense del condado de Los Ángeles dijo en los hallazgos iniciales que murieron por "múltiples heridas de fuerza cortante", pero no se dieron más detalles, y la policía no ha dicho nada sobre posibles motivos.

Jackson es un exfiscal del condado de Los Ángeles que representó a Harvey Weinstein en su juicio en Los Ángeles y a Karen Read en sus juicios en Massachusetts. Después de la audiencia inicial de Reiner, Jackson calificó el caso como "una tragedia devastadora". Dijo que los procedimientos serán muy complejos y pidió considerarlos "sin juicio apresurado".

Los cargos contra Reiner incluyen circunstancias especiales de múltiples asesinatos y una acusación de que usó un arma peligrosa, un cuchillo. Las adiciones podrían significar una sentencia mayor.

Los fiscales han dicho que aún no han decidido si buscarán la pena de muerte.

La fiscalía está siendo dirigida por el fiscal adjunto del distrito Habib Balian, cuyos casos recientes incluyeron el intento de resentencia de los hermanos Menéndez y el juicio de Robert Durst.

Rob Reiner fue un director prolífico cuyo trabajo incluyó algunas de las películas más memorables y eternamente disfrutables de las décadas de 1980 y 1990. Sus créditos incluyeron "This is Spinal Tap", "Stand By Me", "A Few Good Men" y "When Harry Met Sally", durante cuya producción conoció a Michele Singer, una fotógrafa, y se casó con ella poco después.