Julieta Venegas anuncia su Norteña Tour 2026

La cantante y compositora mexicana Julieta Venegas anunció su Norteña Tour 2026. A través de su cuenta de Instagram, compartió los detalles de su tour, ". La gira, que se celebrará de mayo a junio, recorrerá más de 10 estados del pais: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz.

Las fechas del Norteña Tour 2026 son:

22 de mayo: Audiorama El Trompo, Tijuana, Baja California

23 de mayo: Plaza Calafia, Mexicali, Baja California

27 de mayo: Coliseo

Centenario, Torreón, Coahuila

29 de mayo: Escenario GNP Seguros, Monterrey

30 de mayo: Lienzo Charro, Ciudad Juárez, Chihuahua

04 de junio: Teatro Morelos, Toluca, Estado de México

05 de junio: Auditorio

AREMA, Pachuca, Hidalgo

06 de junio: Auditorio Josefa Ortiz, Querétaro