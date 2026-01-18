JULIETA VENEGAS ANUNCIA SU NORTEÑA TOUR 2026
La cantante y compositora mexicana Julieta Venegas anunció su Norteña Tour 2026. A través de su cuenta de Instagram, compartió los detalles de su tour, ". La gira, que se celebrará de mayo a junio, recorrerá más de 10 estados del pais: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz.
Las fechas del Norteña Tour 2026 son:
22 de mayo: Audiorama El Trompo, Tijuana, Baja California
23 de mayo: Plaza Calafia, Mexicali, Baja California
27 de mayo: Coliseo
Centenario, Torreón, Coahuila
29 de mayo: Escenario GNP Seguros, Monterrey
30 de mayo: Lienzo Charro, Ciudad Juárez, Chihuahua
04 de junio: Teatro Morelos, Toluca, Estado de México
05 de junio: Auditorio
AREMA, Pachuca, Hidalgo
06 de junio: Auditorio Josefa Ortiz, Querétaro EL UNIVERSAL
