Justin Bieber reflexiona sobre la fe y la Navidad en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 24 (EL UNIVERSAL).- Justin Bieber compartió una serie de fotografías en las que muestra cómo decoró su hogar para la Navidad, incluyendo algunas imágenes en las que su hijo, Jack Blues, es el protagonista, aunque su rostro permanece parcialmente oculto.

En las imágenes se aprecia un pequeño árbol navideño decorado con esferas blancas, acompañado de tres botas del mismo color, que posteriormente se llenarán con regalos.

Lo que llamó especialmente la atención de sus seguidores fue el mensaje que Bieber acompañó en sus publicaciones, en el que explicó cuál es, para él, el verdadero significado de la Navidad:

"El tiempo de Navidad es ese momento para reflexionar y preguntarte qué es lo que realmente quieres... Es un recordatorio de Jesús y el regalo gratuito del perdón que solo él puede ofrecer. Reflexionar sobre esto me recuerda todo lo que he pasado y cómo me ha hecho superarlo todo".

El cantante también compartió un vistazo a los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su vida y carrera musical, experiencias que aseguró ahora puede mirar desde la fe:

"Dejar ir el resentimiento es difícil, pero cuando Jesús se revela a sí mismo como dispuesto y capaz, es difícil negarlo. Espero que estés donde estés, puedas apoyarte en este amor que nos encuentra exactamente donde estamos, pase lo que pase".

La lucha de Justin Bieber contra ciertos aspectos de la industria musical no es un secreto. Desde el lanzamiento de Yummy, el artista canadiense ha expresado cómo el sistema puede ser duro con los jóvenes talentos, un tema que retoma en su mensaje navideño.

"Crecí en un sistema que recompensaba mi talento, pero no siempre protegía mi alma. Hubo momentos en los que me sentí usado, apresurado, moldeado en algo que no elegí completamente", compartió.

A pesar del dolor y de haberse sentido explotado, Bieber aseguró que hoy se encuentra en un mejor momento, liberado del odio y el resentimiento gracias a la fe. Aclaró que su intención no es atacar a la industria musical, sino impulsar un cambio para proteger a los nuevos talentos: